353 วันที่รอคอย ‘กุ๊บกิ๊บ’ โพสต์ซึ้ง ‘บี้’ บินกลับไทย ที่ ‘เป่าเปา’ ขอเซอร์ไพรส์พ่อกลับ

ห่างครอบครัว บินไปทำงานที่ประเทศจีนนับปี สำหรับ บี้ ธรรศภาคย์ ที่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด และมาตรการต่างๆ อาจทำให้ บี้ ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ง่ายเหมือนแต่ก่อน

ล่าสุด กุ๊บกิ๊บ สุมณทิพย์ ก็ได้โพสต์ภาพและคลิปวิดีโอซึ้ง บรรยากาศการกลับมาเจอกันอีกครั้งของครอบครัวพร้อมหน้า ที่ เป่าเปา ยังได้ทำป้ายมารอรับคุณพ่อ มีน้องสาว เป่าเป้ย์ มาชูป้ายคอยต้อนรับอีกด้วย

กุ๊บกิ๊บ โพสต์ซึ้ง ว่าเป็นเดือนสิงหาคมที่ดีที่สุด เพราะแม้จะรอคุณสามีที่รักได้ตลอดไป แต่ว่า 353 วันแห่งการรอคอยก็ได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยว่า

“Best August ever!!! we’d wait for you forever but 353 days is long enough. welcome home baby we miss you so much @biexu1991 ป๊ากลับมาเซอร์ไพรสพวกเราหลังจากไม่ได้เจอกันมา 353 วัน แต่เจอพวกเราเซอร์ไพรสกลับพี่เปาทำป้ายและขนไปรับกันทั้งบ้าน ยินดีต้อนรับกลับมาพักผ่อนนะคะคนดี สิงหาคมปีนี้ใจดีกับพวกเราจัง 🙂 #เรามีบี้เป็นของตัวเองแล้ว”

