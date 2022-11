หัวหน้าฮง ฮอตฝุดฝุด เอฟซีรัวนิ้วกดบัตรมีต คิมซอนโฮ ไม่กี่นาทีเกลี้ยง ขึ้นเทรนด์ทวิต

คิมซอนโฮ – เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 19 พฤศจิกายน เว็บไซต์ www.allticket.com ได้เปิดจำหน่ายบัตรแฟนมีตติ้ง พระเอกเกาหลีคนดัง คิมซอนโฮ หรือที่รู้จักในชื่อของ “หัวหน้าฮง” หนุ่มสุดอบอุ่น ที่โด่งดังจากซีรีส์เกาหลีอย่าง Hometown cha cha cha

กับงาน คิมซอนโฮ เอเชีย ทัวร์ อิน แบงคอก 2023 ซึ่งมาในชื่อน่ารักๆ อย่าง “หนึ่ง สอง สาม ยิ้ม!” (2023 KIM SEON HO ASIA TOUR IN BANGKOK ONE TWO THREE SMILE) ราคาบัตร เริ่มที่ 2,500 / 3,500 / 4,500 / 5,500 และ 6,500

ปรากฏว่าหลังเปิดจำหน่ายบัตรได้เพียงไม่กี่นาที บัตรที่นั่งในหลายโซนได้ขึ้นจำนวนที่นั่งว่างเป็น 0 ขณะที่โซนหน้าสุดที่นั่งถูกจองซื้อเต็มทุกที่นั่ง ใน 1 นาทีแรก

อย่างไรก็ตามในโลกออนไลน์อย่างทวิตเตอร์ แฟนๆ ต่างพร้อมใจติดแฮชแท็ก #คิมซอนโฮ ทะยานขึ้นเทรนด์ฮิตในทวิตเตอร์อย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ แฟนมีตติ้งพระเอกดัง จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 17.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้อง Ballrooms 1-4

