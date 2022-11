ทนายตั้ม สวนทันควัน เปิดคลิปกินปูวันนี้ ด้าน ‘ม้า อรนภา’ โพสต์ประโยคเด็ด ส่งคำเตือน

เป็นกระแสที่ติดตามในโลกออนไลน์อยู่ไม่น้อย กรณี นายษิทรา เบี้ยบังเกิด ได้ออกมาเปิดเผยว่า มีดารารุ่นใหญ่ตบหน้านักแสดงหน้าใหม่ช่องน้อยสีรายหนึ่ง ที่เกาหลี เพราะไม่พอใจที่ดารารุ่นน้องไม่ไปกินปูด้วย จนกลายเป็นคดีความ

ก่อนที่ ม้าจะออกมาเปิดใจผ่านทุบโต๊ะข่าว อมรินทร์ทีวีว่า ที่ทนายดังเขียนเกินไป อย่าใช้คำว่าตบ ดิฉันไม่มีอะไรจะพูด และไม่ใช่นักแสดงรุ่นใหญ่ ไม่ใช่คนดัง และมีชื่อเสียงอะไร ทั้งหมดไม่ได้ใหญ่โตตามที่วิพากษ์วิจารณ์ เรื่องดังกล่าวได้มีการปรับความเข้าใจไปจนจบแล้ว ไม่ได้มีอะไร คุยกันธรรมดา โดยในวันที่ 29 พ.ย.กลับมาจะมาชี้แจง

กระทั่ง ทนายษิทรา ได้ออกมาโต้ว่า “บอกปรับความเข้าใจแล้ว เขาไม่ติดใจยังไง?? ถึงไปจบที่แจ้งความ บล็อคเบอร์ บล็อคไลน์ เปลี่ยนไฟท์บิน ย้ายโรงแรมหนี!!”

ทั้งยังเปิดเผยว่า “สำหรับภาพหลุดเหยื่อกินปูที่ไปโผล่ในโซเชียลตั้งแต่เมื่อคืน ผมขอยืนยันว่าไม่ใช่น้องดาราท่านนั้นนะครับ น้องที่โดนเป็นดาราใหม่ เพิ่งมีผลงานแค่เรื่องเดียว ยังไม่มีชื่อเสียงอะไรมาก ลูกความผมก็ไปสถานีตำรวจเพื่อขอหลักฐานเป็นคลิปมา วันนี้เวลา 17.00 น.จะนำมาเปิดให้ทุกคนดูครับ”

ขณะที่ในอินสตาแกรมของ ม้า อรนภา ได้โพสต์ภาพที่มีข้อความภาษาอังกฤษ ระบุว่า “Be careful who you trust. Salt and sugar look the same.” หรือว่า ระวังคนที่คุณเชื่อให้ดี เกลือกับน้ำตาล ก็ดูคล้ายๆกัน และกล่าวสั้นๆว่า “ระวัง”

พร้อมกับได้โพสต์ขอบคุณ ปอง-อัญชลี ที่ไปช่วยขายห่อหมกในวันนี้ด้วย โดยมีคนเข้าไปให้กำลังใจจำนวนไม่น้อย