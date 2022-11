ใบเฟิร์นโพสต์ หลัง ‘นาย ณภัทร’ สารภาพ เอฟซีมารัวๆ ทั้งฝาก-ถาม หยอกไม่รับขอ F ต่อ

ใบเฟิร์นโพสต์ไอจีหลังนาย ณภัทร สารภาพ เจอแฟนๆทั้งถาม ทั้งฝาก และทั้งที่ว่าถ้าไม่รับขอ F ต่อ

ถึงตอนนี้เรื่องที่แฟนๆของ นาย ณภัทร กับ ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก รอคอย คงไม่มีอะไรที่มากไปกว่าคำตอบของฝ่ายหญิง หลังจากที่เมื่อวานนี้ (29 พฤศจิกายน) ฝ่ายชายได้ออกมาสารภาพความรู้สึก ว่า ‘ผมชอบเขา’

–‘นาย’ ขอข้ามเส้นความเป็นเพื่อน ‘ใบเฟิร์น’ สารภาพความในใจแล้ว ขอบคุณกรรชัยที่เปิดทางให้

ล่าสุดวันนี้ ใบเฟิร์นก็ได้โพสต์อินสตาแกรมให้เห็นภาพระหว่างกำลังพักผ่อนอยู่ริมทะเล

ซึ่งมีแฟนๆจำนวนมากพากันกดไลก์ พร้อมแสดงความเห็น

ทั้งแนวขอร้อง ‘Ohh pretty please say YES to P’ Nine’

แนวฝาก ‘รับน้องนายไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะคุณใบเฟิร์น’

แนวเชียร์ ‘say yesssss’

แนวถาม ‘Did you say ‘yes’ or ‘yes’ ?’

และยังมีที่บอกว่า ‘รับไม่รับ ถ้าไม่รับ F ต่อ พร้อมโอนนะคะ’

ซึ่งสำหรับความเห็นนี้มีผู้มาบอกต่อด้วยว่า ’55 +1′

