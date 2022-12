ปล่อยใจจอยๆ ‘NCT 127’ สุดปังยืนหนึ่ง ‘ร้อง-เต้น’ สมการรอคอย ได้ใจ NCTzen 3 วัน คงไม่พอ

ครึ่งหลังปี 2565 เรียกว่าเหล่าศิลปินต่างประเทศ พาเหรดมาทัวร์คอนเสิร์ตในไทยกันแบบไม่ให้ได้พักหายใจ โดยเฉพาะฝากฝั่งเคป๊อป ที่ตบเท้ามาเปิดการแสดงกันแบบจุใจ ทั้งคอนเสิร์ตรวม และ คอนเสิร์ตเดี่ยว

1 ในวงศิลปินเกาหลี ที่แฟนชาวไทยรอคอย คงไม่พ้น NCT127 แห่งค่ายยักษ์ใหญ่ SM Town เพราะเพียงแค่ประกาศจัดคอนเสิร์ต 3 วันรวด เทรนด์ทวิตเตอร์ก็พุ่งขึ้นไปแตะอันดับ 1 พร้อมๆกับเว็บไซต์สมัครสมาชิก SM True Membership ที่สมัครเพื่อให้ได้สิทธิเข้าซื้อบัตรก่อนรอบปกติ 1 วัน ก็พลันล่มทันที

และแน่นอนว่า ทันทีที่เปิดขายบัตร ก็สร้างปรากฏการณ์บัตร 35,000 ใบ ขายหมดเกลี้ยงในเวลาไม่กี่นาที กระทั่งแฟนคลับของวง หรือเหล่า ซีจือนี่ ต้องร่วมสนุกกับเหล่าสปอนเซอร์ที่เปิดให้ร่วมลุ้นบัตร ท็อปสเปนเดอร์หลายรายการ พุ่งไปแตะหลักแสน เพื่อชิงบัตรราคาหลักพัน

พิสูจน์ได้ว่า NCT 127 เป็น 1 ในวงที่แฟนคลับชาวไทยรอคอยไม่น้อย

NCT 127 เป็นไอดอลหนุ่ม 9 คน จากค่าย SM Town ผู้ส่งศิลปินดังไปสร้างชื่อให้วงการเคป๊อปทั่วโลก ทั้ง TVXQ, Super Junior , Girl’s Generation , Exo , Red Velvet , NCT Dream ,WayV และ Aespa ประกอบด้วยเมมเบอร์อย่าง แทยง ลีดเดอร์ของวง แทอิล, จอห์นนี่ , ยูตะ, โดยอง, แจฮยอน , จองอู, มาร์ค และ แฮชาน ซึ่งทำสถิติมียอดจำหน่ายอัลบั้มแตะล้าน เป็น Million Seller ติดต่อกันถึง 3 ครั้ง

มีจุดเริ่มต้นมาจากการเป็น SM Rookies ซึ่งเคยเดินทางมาเปิดการแสดงที่ประเทศไทยเมื่อปี 2016 ทำให้เมมเบอร์หลายคน ออกปากหลายครั้งว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่พวกเขาผูกพัน และคิดถึงช่วงเวลาดังกล่าว

หลังเดินทางไปทัวร์คอนเสิร์ตทั้งอเมริกา ฟิลิปปินส์ และ อินโดนีเซีย พวกเขาก็ได้ระเบิดความมันส์ในคอนเสิร์ต NCT 127 2ND TOUR ‘NEO CITY : BANGKOK – THE LINK’ ที่อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี เป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายของพวกเขาในปีนี้ ให้เหล่าซีจือนี่ ที่รอคอยมากว่า 3 ปี 6 เดือน หลังคอนเสิร์ตครั้งสุดท้าย NCT 127 WORLD TOUR ‘NEO CITY : BANGKOK – The Origin’ ได้หายคิดถึง และเต็มอิ่มตลอดการแสดง 3 ชั่วโมง แม้ว่าแฟนคลับหลายคน อาจจะได้ดูคอนเสิร์ตนี้ในแบบฉบับออนไลน์มาก่อนหน้านี้แล้วก็ตาม

9 หนุ่มเรียกเสียงกรี๊ดแฟนคลับ ด้วยเซ็ตเพลงแดนซ์หนักแน่นอย่าง Kick It ต่อเนื่องด้วย Lemonade และ Cherry Bomb กันแบบนอนสต็อป ก่อนจะเริ่มทักทายแฟนคลับให้หายคิดถึง และตบเข้าสู่ช่วงเพลงที่ปรับอารมณ์ให้แฟนคลับได้โยกตามแบบสบายขึ้น กับ Elevator, Dreamer, Love Song , Run back 2 U , Bassbot , Highway To Heaven และ Breakfast

ขนเพลงฮิตมาแสดง สลับกันกับการแสดงโซโล่ ของเหล่าเมมเบอร์ที่โชว์ให้เห็นตัวตนของแต่ละคน ทั้งสายโวคอลให้แฟนคลับได้อัพสกิลหูทองคำ เริ่มด้วยพี่ใหญ่ของวงอย่าง แทอิล กับเพลง Another World , แฮชาน น้องเล็ก ที่มาร่วมดูเอ็ตในเพลง Love Sign ที่แทอิลได้บรรเลงคีย์บอร์ดให้ , โดยอง กับเพลง The Reason Why It’s Favorite, แจฮยอน กับเพลง Lost หรือจะเป็น ยูตะในเพลง Butterfly ที่เจ้าตัวได้เผยให้เห็นรอยสักผีเสื้อของเขาในโชว์เพลงนี้ด้วย

ฟาก 2 แรพเปอร์ มาร์ค ที่เปิดเวทีแร็พเพลง Vibration ปลุกอารมณ์ให้เริ่มเดือด รับไม้ต่อด้วย แทยง มาร็อกในเพลง Moonlight พร้อมประชันแร็พคู่ให้เดือดไฟลุกในเพลง The Himalaya

ส่วนจองอู และ จอห์นนี่ ก็ขอมาแดนซ์โซโล่ โดยจองอู เลือกเพลง Lipstick ขณะที่จอห์นนี่ แอบโชว์ความเซ็กซี่ ในสเตจโชว์ Shower เรียกเสียงกรี๊ดดังสนั่นให้แฟนคลับได้ใจเต้นเบาๆ จนแฟนคลับแอบแซวไม่ได้ว่า อาหารที่เผ็ดที่สุดในไทย ก็คงชื่อ จอห์นนี่

เปิดด้วยแดนซ์หนักๆ ต่อด้วยเพลงฟังสบายๆ ปรับอารมณ์พร้อมโชว์ความสามารถด้านการเต้นแล้ว NCT 127 ก็ตัดเข้าสู่ช่วงโชว์พลังเสียง The Rainy Night , White Night และ Back 2 U ต่อเนื่องด้วยการหยิบเพลงฮิตจากอัลบั้มหลังๆ ทั้ง Favorite , Sticker , Faster , 2 Baddies

และเพลงฮิตจากอัลบั้มก่อน Regular , Paradise , Touch , Dreams Come True และ Love Me now โดยเฉพาะกับโชว์เพลง Love On The Floor ซึ่งได้โชว์ทักษะการปีนขึ้นลงพื้นลาดขณะโชว์ไปพร้อมกับการร้องเพลงอย่างเสียงไม่ตก ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ดีไซน์โชว์ออกมาได้ดี

ตลอดการแสดง 3 ชั่วโมงของ NCT 127 จึงเรียกว่า สมราคาทั้งร้องและเต้น ทั้งยังมีลายเซ็นของคอนเสิร์ตในค่าย SM Town ได้อย่างดี ท่ามกลางแฟนคลับที่เปลี่ยนฮอลล์คอนเสิร์ต ให้เป็นสีเขียวนีออน ของบง หรือแท่งไฟของวง ที่โบกให้กำลังใจกันไม่หยุด

และสมกับชื่อคอนเสิร์ตที่ว่า The Link ที่เชื่อมต่อพวกเขา และ แฟนคลับได้อย่างดี โดยเฉพาะกับจดหมายที่พวกเขาเขียนขอบคุณแฟนๆ ที่ต้องห่างกันนานเพราะสถานการณ์โควิด 19 และ ช่วงสัมภาษณ์ที่แต่ละคนได้พูดถึงความในใจ ดีใจที่ได้เดินทางมาเปิดการแสดงที่ไทย ประเทศในความทรงจำตั้งแต่ยังไม่เดบิวต์เป็นวง NCT 127

โดยเฉพาะกับแจฮยอน ที่พูดถึงช่วงเวลาที่ได้เป่าเค้กวันเกิดกับแฟนคลับชาวไทย เมื่อหลายปีก่อน ทั้งยังขนประโยคเด็ดๆ ทั้ง ปล่อยใจจอยๆ , คิดถึง และ มุขอาหารไทยทั้ง ข้าวกะเพรา , ข้าวหมูกรอบ , ข้าวเหนียวมะม่วง ไปจนถึงหยิบเอา “ยำวุ้นเส้น” มาเปรียบเปรยกับการแสดงโซโล่ของตัวเองก็ยังมี

นอกจากมุขภาษาไทย ที่ขยันจดจำมาเล่นกันบนเวทีคอนเสิร์ต อีกสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าได้ใจทั้งพวกเขาและแฟนคลับ ก็คงเป็นความสนุกจากของแต่ละอย่างที่แฟนคลับขนไปมอบให้ศิลปินบนคอนเสิร์ต ในช่วงเพลงสุดท้ายของคอนเสิร์ตอย่าง Promise You

ที่มีตั้งแต่ ผ้าขาวม้า พร้อมคู่มือการผูก ที่ลีดเดอร์ของวงอย่างแทยง ก็ทำได้เป๊ะเกินคาด , พวงมาลัยแบงก์ ที่โดยอง ว้าวจนนำมาคล้องคอ , แผงยาดม โป๊ยเซียน ที่แทอิล ถูกอกถูกใจจนหยิบมาดมกันจะๆ พวงมาลัยคล้องคอ ไก่โอ๊ก ตุ๊กตา แตงโม และสุดท้ายที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะได้เห็น อย่างเซ็ตไม้แบตมินตัน กีฬาโปรดของพวกเขา ที่โดยอง นำมาตีโต้กับ แทอิล บนเวที เรียกรอยยิ้มจากแฟนๆ ทันที

พาร์ตซึ้งๆ ของแฟนคลับ ก็ยังมีให้เห็น กับโปรเจกต์ทั้งป้ายผ้า เขียนข้อความภาษาเกาหลีว่า “เพราะได้เจอเธอ ฝนที่ตกในใจก็หายไป” , “พวกเรามีแค่ 127 ก็พอแล้ว” หรือจะเป็นการแปรอักษร ด้วยคำว่า “พวกเราอยู่ด้วยกันตลอดไปนะ” ที่หนุ่มๆ ได้บันทึกภาพลงในอินสตาแกรมของพวกเขา พร้อมๆกับโพสต์ท่า “อากุงปัง” ท่าฮิตของหนุ่มโดยอง ที่ฮิตจนเป็นข่าวในประเทศไทยให้สมกับความดัง แฟนคลับจัดเต็มทั้งเสียงกรี๊ด คอสตูม และ พร็อพ

กระทั่งสื่อเกาหลี Dispatch ที่เดินทางมาทำข่าวคอนเสิร์ตไว้ว่า “Amazing People”

ติดอยู่ก็เพียง การแสดงในวันแรกของพวกเขา เจอกับปัญหาที่ขัดข้อทางเทคนิค จนทำให้การแสดงในเพลง Lemonade ไฟมืดไม่เห็นหน้าศิลปิน กระทั่งต้องประกาศหยุดการแสดงเป็นเวลา 10 นาที จนทำให้แฟนคลับที่ปลุกอารมณ์กันไปแล้ว แอบรู้สึกช็อตฟีลไปเล็กน้อย

แต่ก็ปิดท้ายด้วยความประทับใจ ทั้งแฟนคลับ และ ศิลปิน แบบ 3 วันคงไม่พอ เพราะไม่ใช่เพียงสัญญาว่าจะกลับมาหาแฟนคลับชาวไทยอย่างแน่นอนเท่านั้น แต่แอคเคาท์โซเชียลมีเดียของ NCT127 ได้โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมว่าเป็นภาษาไทยว่า “ขอบคุณค่ะ”

