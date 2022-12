ซุป’ตาร์เคป๊อป ‘เรน’ บินถึงไทยแล้ว เตรียมขึ้นเวทีเคาต์ดาวน์ ราชประสงค์พรุ่งนี้

มีชื่อเตรียมขึ้นโชว์งานเคาต์ดาวน์ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ในงาน “เซ็นทรัลเวิลด์ แบงค็อก เคาต์ดาวน์ 2023” คืนข้ามปีในพรุ่งนี้ ทำให้แฟนคลับหลายคนต่างรอคอยจะได้เจอกับ เรน ซุปเปอร์สตาร์เกาหลีคนดัง

ล่าสุด เรน ก็ได้เดินทางถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่ามกลางแฟนคลับที่เดินทางไปรอรับที่สนามบินจำนวนมาก ซึ่งหนุ่มเรน ก็ได้โบกมือทักทายแฟนคลับที่มารอรับด้วย

สำหรับงานเคาต์ดาวน์ที่เซ็นทรัลเวิลด์นั้น จัดเต็ม 7 ไฮไลต์ ทั้ง

1.The World artist of the century เซอร์ไพรส์ศิลปินระดับโลก THE RETURN OF K-POP KING “RAIN”

2.มันส์อันลิมิเต็ดกับ 10 ศิลปินติดท็อปชาร์ต ได้แก่ โบกี้ ไลอ้อน, วิโอเลต วอเทียร์, โอ๊ต ปราโมทย์, โจอี้ บอย, 4 EVE, พีพี กฤษฏ์, บิวกิ้น, ทรีแมนดาวน์ และนนท์ ธนนท์

3.กราฟิคสเตจใหญ่สุดหน้าเซ็นทรัลเวิลด์

4.โชว์เลเซอร์

5.จุดพลุอลังการ 15 นาที ใจกลางแลนด์มาร์ก ไทม์สแควร์ออฟเอเชีย

6.ผนึกกำลังของย่านการค้าและการท่องเที่ยวย่านราชประสงค์ ถ่ายทอดวินาทีเคาต์ดาวน์ทั่วกรุงเทพฯ ช่วง 15 นาทีสุดท้ายของปี 23.50-00.15 น. ตั้งแต่แยกสาทร แยกนานา ชิดลม อโศก

7.พบกับเทศกาลดนตรี 10 ศิลปินดัง 10 วัน 10 คืน ตั้งแต่วันที่ 21-30 ธันวาคมนี้

โดยจะเป็นการจัดใหญ่หลังจาก 2 ปีที่ผ่านมาได้จัดแบบออนไลน์

