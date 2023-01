เจ้าของร้านมะม่วงน้ำปลาหวาน ของโปรดโรเซ่ เล่าเบื้องหลัง เผยปลื้มที่สุดในชีวิต

หลังจากที่ 4 สาววง BLACKPINK เกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังจากเกาหลีใต้ จีซู, เจนนี่, โรเซ่ และลิซ่า มาทัวร์คอนเสิร์ต ‘BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] BANGKOK’ ที่สนามศุภชลาศัย ช่วงระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2566 โดยมีชาวบลิ๊งค์แห่เข้าชมคอนเสิร์ตแน่นสนามในวันแรกเมื่อวันที่ 7 มกราคมที่ผ่านมานั้น

ก่อนการแสดงคอนเสิร์ตจะเริ่มต้นขึ้น ทาง โรเซ่ BLACKPINK ได้โพสต์ไอจีสตอรี่ลงในอินสตาแกรมส่วนตัว roses_are_rosie เป็นภาพของมะม่วง-น้ำปลาหวาน พร้อมแคปชั่นระบุว่า “… My absolute favorite thing to eat here in Bangkok…” หมายความว่า “…ของโปรดที่ต้องกินในกรุงเทพฯ…”

ด้าน นายธีรทัศ ชูจรินทร์ เจ้าของร้านมะม่วงน้ำปลาหวาน & น้ำผลไม้คั้นสด By คุณแม่ 60 ปี ซึ่งเป็นร้านที่ โรเซ่ BLACKPINK สั่งซื้อมะม่วง-น้ำปลาหวานดังกล่าวมาทาน ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว เล่าถึงเบื้องหลังเหตุการณ์สุดประทับใจที่ โรเซ่ BLACKPINK ซื้อมะม่วง-น้ำปลาหวานของตัวเอง

พร้อมเผยตะโกนดังลั่นบ้าน คุณแม่ดีใจมาก ไม่หลับไม่นอนเลย นึกไม่ถึงว่าจะมีวันนี้ วันที่มะม่วงน้ำปลาหวานได้เข้าปากนักร้องดังระดับโลกแบบนี้ ถ้าบุญพาวาสนาส่งให้ร้านมะม่วงน้ำปลาหวานสูตรคุณแม่ 60 ปี ดังระเบิดเถิดเทิงก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาของเรา แต่ถ้าไม่ดัง แค่นี้ก็ปลื้มที่สุดในชีวิตแล้ว

นายธีรทัศโพสต์ข้อความระบุว่า เปิดร้านมะม่วงน้ำปลาหวานสูตรคุณแม่ 60 ปี มาได้ปีเศษๆ ตอนลิซ่ากินลูกชิ้นยืนกิน ก็คิดว่าเมื่อไรจะเป็นร้านมะม่วงน้ำปลาหวานบ้าง จะได้ขายดีกับเค้าบ้าง ตอนมิลลิ กินข้าวเหนียวมะม่วง ก็คิดว่าเมื่อไรจะเป็นร้านมะม่วงน้ำปลาหวานบ้าง

วันนี้ออกไปกินข้าวนอกบ้านกับคุณแฟน ปล่อยให้หลานสาวขายของคนเดียว ออเดอร์แกร็ปดังขึ้น หลานสาวโทรมาถามว่ามีออเดอร์แกร็ปมาหรอ ไรเดอร์มาบ่นว่าทำเสร็จหรือยัง ถ้ายังไม่เสร็จก็ไม่เอาแล้ว แล้วออเดอร์ก็ถูกยกเลิกไป คุณแฟนเลยโทรไปหาลูกค้าในแอพซึ่งขึ้นเป็นชื่ิอคนเกาหลี ว่าให้สั่งเข้ามาใหม่ เพราะไรเดอร์ยกเลิกงาน ลูกค้าเลยบอกว่าพี่ช่วยหาวินหรือแกร็ปให้มาส่งที่สนามศุภฯ ให้หน่อยได้มั้ย ตกลงกันว่าลูกค้าจะสั่งใหม่

สักพักลูกค้าคนเดิมโทรมาบอกว่าสั่งใหม่เรียบร้อยแล้ว บอกว่าสั่งให้เจ้านายกิน เค้าชอบมะม่วงน้ำปลาหวานร้านพี่มาก ยังถามต่อว่าแพคเกจพี่เอาขึ้นเครื่องได้มั้ยถ้าเจ้านายจะเอากลับไปเกาหลี ถ้ายังไงแล้วจะโทรกลับมาบอก พอวางสายยังคุยกันเล่นๆเลยว่าเค้าสั่งให้ blackpink กินบนเวทีคอนเสิร์ตแน่เลย พอกลับมาถึงบ้านระหว่างนอนไถเฟสบุ๊คเล่น เจอโพสต์ของจ่า dramaaddict เห็นรูปโรเซ่พร้อมถุงมะม่วง และถ้วยน้ำปลาหวานบ้านๆ ของร้านเรานิหว่า ทันใดนั่น ตะโกนดังลั่นบ้านเลยจ้าาาาาาาาา คุณแม่ดีใจมาก ไม่หลับไม่นอนเลยจ้า

นึกไม่ถึงว่าจะมีวันนี้ วันที่มะม่วงน้ำปลาหวานได้เข้าปากนักร้องดังระดับโลกแบบนี้ และที่สำคัญ “มันคือมะม่วงน้ำปลาหวานร้านของเรา ร้านมะม่วงน้ำปลาหวานสูตรคุณแม่ 60 ปี”

ถ้าบุญพาวาสนาส่งให้ร้านมะม่วงน้ำปลาหวานสูตรคุณแม่ 60 ปี ดังระเบิดเถิดเทิงก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาของเรา แต่ถ้าไม่ดัง แค่นี้ก็ปลื้มที่สุดในชีวิตแล้ว

ขอฝากร้านมะม่วงน้ำปลาหวานสูตรคุณแม่ 60 ปี หน่อยน้าา ใครอยากทานเหมือนน้องโรเซ่ เชิญสั่งได้เลยจ้า รับรองว่าเหมือนทุกถุง

