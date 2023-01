ครั้งแรก! หนังอินเดีย RRR คว้ารางวัลเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ลูกโลกทองคำ

ครั้งแรก! หนังอินเดียเรื่องดัง RRR คว้ารางวัลเพลงประกอบหนังยอดเยี่ยม ลูกโลกทองคำ

ประกาศไปแล้วเป็นที่เรียบร้อย สำหรับการประกาศรางวัลโกลเดน โกลบส์ หรือลูกโลกทองคำครั้งที่ 80 หนึ่งในเวทีประกาศรางวัลใหญ่ของวงการภาพยนตร์ระดับโลก ซึ่งปีนี้กลับมาถ่ายทอดสดได้อีกครั้ง หลังจากปีที่แล้วถูกคนในวงการบันเทิง ‘บอยคอต’ ไม่ไปร่วมงาน โดยปีนี้ได้จัดขึ้นที่ โรงแรมเดอะ เบเวอร์ลีย์ ฮิลตัน ที่เบเวอร์ลีย์ ฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

โดยในปีนี้ นอกจาก มิเชล โหย่ว นักแสดงสาวชาวเอเชีย จะคว้ารางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมสาขาภาพยนตร์เพลง จาก Everything Everywhere All at Once รวมไปถึง คี ฮุย ควาน นักแสดงชาวอเมริกันเชื้อสายเวียดนาม ที่คว้ารางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม จากเรื่องเดียวกันมาครองแล้ว

เพลง Naatu Naatu จาก RRR ภาพยนตร์อินเดียชื่อดัง ก็ยังคว้ารางวัลเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม มาครองได้สำเร็จแล้ว เพลงดังกล่าวประพันธ์โดย M M Keeravani และ Chandrabose

ถือเป็นเพลงอินเดียเพลงแรก ที่ได้รับรางวัลบนเวทีนี้ โดยชนะเพลงอื่นๆที่เข้าชิง อย่าง Carolina จาก Where the Crawdads Sing, Ciao Papa จาก Guillermo del Toro’s Pinocchio, Hold My Hand จาก Top Gun: Maverick, และ Lift Me Up จาก Black Panther: Wakanda Forever

มิวสิควิดีโอเพลงดังกล่าวในยูทูบ มีผู้เข้าชมแล้วกว่า 111 ล้านครั้ง หลังโพสต์ไป 8 เดือน นอกจากรางวัลบนเวทีลูกโลกทองคำแล้ว Naatu Naatu ยังมีชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ด้วย

RRR กำกับภาพยนตร์โดย อาส. อาส. ราจาโมลลี (S.S. Rajamouli) ออกฉายในอินเดียเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ก่อนจะลงสตรีมมิ่ง Netflix ให้แฟนหนังทั่วโลกได้ชม เป็นหนังแอ๊กชั่นอิงประวัติศาสตร์ ที่หยิบยกเอาเรื่องของ 2 วีรบุรุษนักปฏิวัติ อัลลูริ สิตาราม ราจู กับโกมารัม ภีม มาเป็นแรงบันดาลใจ มีความยาว 3 ชั่วโมง เต็มไปด้วยฉากแอ๊กชั่นที่เหนือคำบรรยาย โดยเคยเป็น 1 ในภาพยนตร์ที่ได้ฉายในเทศกาล กรุงเทพกลางแปลง ที่ ศูนย์เยาวชนคลองเตย ซึ่งมีการพากษ์แบบสดๆ จากทีม มาสเตอร์ พิคเจอร์ ด้วย

