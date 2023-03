ต้นสังกัดแจ้งข่าว ‘โต้ง ทูพี’ เกิดอุบัติเหตุ ขอแคนเซิลงานด่วน

อันที่จริง โต้ง ทูพี มีกำหนดจะต้องไปแสดงในงานเกาะล้าน เทศกาลดนตรี เมืองพัทยา Sound on the Sand ในวันพรุ่งนี้แต่เนื่องจากเจ้าตัวเกิดอุบัติเหตุต้นสังกัดจึงขอแจ้งข่าวว่า นักร้องดังไม่สามารถไปร่วมงานดังกล่าวได้

ขณะที่โต้งก็ให้รายละเอียดว่า ‘ตามระเบียบบบบบ … พัก!!! (พี่ข้างหลังก็ดูอยากจะพัก) 😅 ผมและทางวงและทางค่าย ต้องขอโทษทางงาน Pattaya music festival เกาะล้านและแฟนเพลงทุกๆคนที่จะเจอกันในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับ (มีวงมันส์ๆมา surprise เพียบรอประกาศวันนี้นะครับ)🙏🏽 เหตุการณ์จากอุบัติเหตุทำให้กระทบหลังช่วงล่าง lower back กระดูกทับเส้นประสาทช่วงกระดูก L3-L4 ทำให้ไม่สามารถเดินและลงน้ำหนักได้อย่างเต็มที่ ขอขอบคุณทางผู้จัดและทางทีม ททท ที่เข้าใจและหวังว่าจะได้เจอกันใหม่นะครับ ❤️ ปล. ทุกๆคนรักษาหน้าหล่อสวยแล้วแล้วอย่าลืมดูแลหลังตัวเองให้ดีดันด้วยนะครับ 2023 plan เลิกแบกอะไรที่มันไม่จำเป็นที่มันหนักเกินกำลังอีกแล้ว 🙏🏽😃 be back on the track soon. See yall love 😘❤️’