คอนเฟิร์ม! Sam Smith ประกาศคอนเสิร์ตที่ไทย แฟนๆเตรียมตัว 3 ต.ค.นี้ มาแน่

คอนเฟิร์ม! Sam Smith ประกาศคอนเสิร์ตที่ไทย แฟนๆ เตรียมตัว 3 ต.ค.นี้ มาแน่

หลังแวะเวียนมาเที่ยวเมืองไทยช่วงคริสต์มาส ปีใหม่ ที่ผ่านมา สร้างตำนานขี่มอเตอร์ไซค์ซิ่งเกาะสมุย ให้แฟนๆ ชาวไทยได้หายคิดถึงกันไป แซม สมิธ นักร้อง นักแต่งเพลงชื่อดังชาวอังกฤษ ก็ประกาศทัวร์คอนเสิร์ตเอเชียทัวร์ รอบใหม่ GLORIA THE TOUR

โดยประเดิมเริ่มต้น 3 ตุลาคมนี้ ที่อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี ต่อเนื่องด้วย ฮ่องกง ไทเป โอซากา โยโกฮามา โซล มะนิลา และสิงคโปร์

ซึ่ง Live Nation Tero ก็ได้ออกมาแชร์โพสต์ดังกล่าวของ แซม สมิธ คอนเฟิร์มจัดคอนเสิร์ตที่ประเทศไทย

ทั้งนี้ แซม สมิธ เคยเดินทางมาเปิดคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยกับ Sam Smith : The Thrill Of It All Tour เมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา

