‘แอฟ ทักษอร’ โพสต์รูปคู่ ‘นนกุล’ พร้อมแคปชั่นที่ทำเอาแฟนๆ ลุ้นเปิดตัวเลยไหม?

ถูกจับตามองและถูกแฟนๆ จับจิ้นและเชียร์ สำหรับ แอฟ ทักษอร และ นนกุล ชานน ที่ก่อนหน้านี้ก็มีภาพพาน้องปีใหม่ ไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันมา โดยล่าสุดก็ยิ่งทำเอาแฟนๆ เชียร์หนักขึ้นไปอีก เมื่อแอฟได้โพสต์ภาพคู่หวานมีการอิงแอบเอียงหัวซบไหล่ อวยพรวันเกิด นนกุล ที่แม้ว่าจะเป็นภาพจากเบื้องหลังละคร แต่แฟนก็ฟินไม่น้อย พร้อมแคปชั่นว่า

Advertisment

–‘แอฟ ทักษอร’ ตอบแล้วไปเดตกับใคร หลังมีภาพร่วม ‘พิธา-นนกุล’

–สยบจิ้น “ด้อมส้ม-แฟนคลับ” เมื่อ คนตาดี เห็น “นน นนกุล” ถือผ้าพันคอให้-พร้อมย้อนมิตรภาพ แอฟ-ทิม พิธา

Advertisement

“Wishing you nothing but the best HBD ! @nonkul ขอให้ถอนหายใจน้อยลง หัวเราะเยอะขึ้นนะคะ 🎂❤️🎉🎉🎉

รูปเซตเดียวกับปีที่แล้ว รูปคู่มีเท่านี้ 😅”

Advertisement



ซึ่งงานนี้ นนกุล ก็ได้เข้ามาตอบกลับไว้ว่า “ขอบคุณครับน้องเฟรชชี่ 😍😂❤️”

ท่ามกลางเสียงแซวและเสียเชียร์ให้เปิดตัวจากแฟนคลับของทั้งคู่