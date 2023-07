‘สุนารี’ โพสต์ภาพลูกชาย 2 คน หลังเจอมรสุมชีวิต แฟนคลับแห่ให้กำลังใจ

ทำเอาแฟนๆ ส่งกำลังใจให้นักร้องลูกทุ่งคนดัง สุนารี ราชสีมา รัวๆ เมื่อล่าสุดเจ้าตัวได้เผยถึงการสูญเสียพี่สาวไป รวมถึงตัดพ้อโชคชะตาที่ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งเลิกรากับสามี วาวเตอร์ ไปไม่นาน

พร้อกัลสูญเสียพี่สาว ไปในเวลาไล่เลี่ยกัน ทำเอาแฟนๆแห่ให้กำลังใจจำนวนมาก

ล่าสุด “สุนารี” ได้โพสต์ไอจีสตอรี่ ซึ่งเป็นภาพลูกชายทั้งสอง ฮีโร่ กับ อาเธอร์ ที่กำลังกอดคุณยาย พร้อมกับได้เขียนแคปชั่นไว้ว่า “มาให้กำลังใจยาย สู้สู้นะครับ”

หลังจากนั้นได้โพสต์ภาพลงสตอรี่อีกครั้ง พร้อมกับระบุ “After the rain,the sky will always be clear.”

ทำเอาแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมาก

