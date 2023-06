‘สุนารี‘ ตัดพ้อโชคชะตา เลิกสามีสุดที่รัก–พี่สาวเสียชีวิต

ทำเอาแฟนๆ ส่งกำลังใจให้นักร้องลูกทุ่งคนดัง สุนารี ราชสีมา รัวๆ เมื่อล่าสุดเจ้าตัวได้เผยถึงการสูญเสียพี่สาวไป รวมถึงตัดพ้อโชคชะตาที่ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งเลิกรากับสามี วาวเตอร์ ไปไม่นาน

“It was the worst time of my life. I just lost my beloved husband. Although they weren’t separated by death, it was like dying apart. Now that I lost my eldest sister, I will never be able to get it back. Rest in peace my dearest sister, I love you forever.😢😢😢😢😢😢😢

พึ่งเสียสามีสุดที่รักไปไม่นาน ถึงจะไม่ได้จากกันด้วยความตาย ยังมาเอาชีวิตพี่สาวเราไปอีกเหรอ?? มันช่างเป็นช่วงเวลาที่แย่มากๆๆๆ ที่สุด ฉันไม่ได้เก่งอย่างที่ทุกคนคิดนะ ทำไมโชคชะตาใจร้ายกันฉันจังเลย😢😢😢😢😢“