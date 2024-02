เปิดของขวัญจาก แจ็คสัน หวัง ต้อนรับ น้องสเปซ ทายาทคนแรกของ เป๊ก นิว

เป็นโมเมนต์น่ารักของครอบครัว เป๊ก เปรมณัช และ นิว นภัสสร ที่เพิ่งจะมีสมาชิกใหม่ของบ้านเข้ามากับทายาทคนแรกอย่าง น้องสเปซ แล้วล่าสุดซุป’ตาร์ระดับโลกอย่าง แจ็คสัน หวัง ก็ได้มีการส่งของขวัญมาต้อนรับลูกชายของทั้งสองอีกด้วย ซึ่งในอินสตาแกรมของทั้งคู่ได้โพสต์ภาพครอบครัว กับการ์ดเซ็นลายที่มีข้อความว่า ‘To Space. Welcome to Earth’ (ถึง สเปซ ยินดีต้อนรับสู่โลก) พร้อมเขียนแคปชั่นบอกว่า

‘🤩OMG พี่แจ๊ค Jackson wang

ส่งการ์ดอวยพรมาให้น้อง Space 👶🏻🚀✨😘

Thank you for your lovely blessing for our baby 🙏🏻✨

#baby_spce #jacksonwang #เป๊กนิว‘