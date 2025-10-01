คุณพ่ออัพเดต แอ้ม สโรชา รู้สึกตัวแล้ว ร่างกายอ่อนเพลีย ต้องใช้เวลาฟื้นฟู
จากกรณีครอบครัวของน.ส.สโรชา พรอุดมศักดิ์ หรือ แอ้ม ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ได้แจ้งอัพเดตอาการป่วยของน.ส.สโรชา ที่ป่วยจากอาการข้างเคียงโรคมะเร็งที่ตอนนี้กระจายไปหลายจุดของร่างกาย มีอาการชักเกร็ง และหมดสติ ซึ่งปัจจุบันนอนไม่รู้สึกตัวอยู่ที่บ้าน ตามความประสงค์ของน.ส.สโรชาที่ต้องการอยู่ที่บ้านนั้น
อ่านข่าว – แอ้ม สโรชา ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ชักเกร็งหมดสติ พบมะเร็งกระจายหลายจุด ต่อสู้มานาน 7 ปี
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ล่าสุด คุณพ่อกิตติคุณ พรอุดมศักดิ์ บิดาของน.ส.สโรชา ได้อัพเดตอาการของน.ส.สโรชา ผ่านเฟซบุ๊ก “สโรชา พรอุดมศักดิ์” โดยระบุว่า อัพเดตอาการแอ้มครับ
ตอนนี้แอ้มเริ่มรู้สึกตัวแล้วครับ แต่ร่างกายอ่อนเพลียมาก คงต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูกันอีกระยะ ยังไงๆ ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมั่นใจ 100% ว่าจะไปในทิศทางไหน แต่แค่ได้เห็นแววตาของ “แอ้มลูกพ่อ” ก็ใจชื้นขึ้นมามากครับ
ขอบพระคุณสำหรับทุกคำอวยพร ทุกคำอธิฐาน ทุกความหวังดีที่ส่งมาครับ หากมีความเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วจะเรียนให้ทราบครับ
กิตติคุณ พรอุดมศักดิ์