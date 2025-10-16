ออกแล้ว ผลตรวจหาสารเสพติด เป๊ก ผลิตโชค หลังเกิดเหตุทะเลาะวิวาท 3 เดือนก่อน
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณี นักร้องคนดัง เป๊ก ผลิตโชค ทะเลาะวิวาทภายในปั๊มน้ำมัน เป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บ มีบาดแผลบริเวณคาง ที่ลึกถึงชั้นเยื่อกระดูก โดยได้รับการผ่าตัด ก่อนที่ต่อมาจะอัดคลิปขอโทษทุกคนที่ทำให้เดือดร้อนและผิดหวัง ยอมรับว่าเป็นเพราะดื่มเยอะทำให้ขาดสติ ขอทุกคนให้โอกาสได้แก้ตัวใหม่ โดยเหตุการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แหล่งข่าวเปิดเผยกับมติชนออนไลน์ว่า ผลการตรวจหาสารเสพติดของ เป๊ก ผลิตโชคนั้น ออกมาแล้วเมื่อวานนี้ แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ โดย ขณะนี้ ได้อยู่ในขั้นตอนของพนักงานสอบสวน
อย่างไรก็ตาม ในรายการ ไนน์ เอ็นเตอร์เทน ได้รายงานว่า ได้ติดต่อสอบถามไปยังต้นสังกัดของเป๊ก พบว่ายังไม่ทราบเรื่อง จะไปตรวจสอบต่อไป
