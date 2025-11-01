ธัญญ่า ไลฟ์ยัน ลดสถานะ ‘เป๊ก’ เรื่องจริง ไม่ได้สร้างกระแส คนใกล้ชิดเปิดสาเหตุ ปิดฉากชีวิตคู่ 20 ปี

ธัญญ่า ไลฟ์ยันลดสถานะ ‘เป๊ก’ ไม่ได้สร้างกระแส คนใกล้ชิดเปิดสาเหตุ ปิดฉากชีวิตคู่ 20 ปี
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน หลังจากที่ ธัญญ่า ธัญญาเรศ โพสต์ไอจีประกาศลดสถานะ เป๊ก สัณณ์ชัย เหลือเพียงแค่พ่อของลูก ปิดฉากชีวิตคู่ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ยันว่ายังร่วมงานกันได้นั้น (อ่านข่าว – 20 ปีบริบูรณ์ ‘ธัญญ่า’ ประกาศลดสถานะ ‘เป๊ก สัณณ์ชัย’ เหลือแค่พ่อของลูก)
ต่อมา ธัญญ่า ได้เปิดไลฟ์ร่วมกัน อ้น ศรีพรรณ เผยถึงเรื่องดังกล่าวว่า เป็นเรื่องจริงตามที่โพสต์ไป ไม่ได้สร้างกระแส
โดยช่วงหนึ่งของไลฟ์ ธัญญ่า เผยว่า “ไม่ตีกัน ไม่ทะเลาะกัน ปัญหาเกิดขึ้นได้ในทุกบ้าน อยู่ที่ว่าเราจะจัดการกันยังไงเท่านั้นเอง โตกันแล้วเราสามารถที่จะทำงานต่อด้วยกันได้ เนี่ยพี่เป๊กเดินไปเดินมาอยู่ เดี๋ยวมาไลฟ์ด้วย รอแกทำใจนิดหนึ่ง ปัญหาก็เคลียร์กันด้วยดี ยืนยันไม่มีทะเลาะ ทุกอย่างที่โพสต์เป็นเรื่องจริง ไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อสร้างกระแสอะไร”
ขณะที่ อ้น เสริมว่า “พี่เป๊กยังแซวด้วยว่า กูจะไลฟ์ยังไงละเนี่ย โดนลดสถานะแล้ว”
ระหว่างนั้นมีแฟนๆ ที่เข้ามาชมไลฟ์ เข้ามาให้กำลังใจ ธัญญ่า ซึ่งทางด้านเป๊ก ที่เดินเข้ามาในไลฟ์แล้วพูดขึ้นว่า “ต้องให้กำลังใจพี่ด้วย ถูกบอกลดสถานะ”
อย่างไรก็ตาม ข่าวสดออนไลน์ สอบถามไปยังแหล่งข่าวคนใกล้ชิด ธัญญ่า เปิดเผยว่า เป็นเรื่องของการนอกใจ เรื่องเพิ่งเกิดขึ้น เป็นไปอย่างที่ทุกคนสงสัย พี่เป๊ก ก่อเรื่องมาสักพัก แต่พี่ธัญญ่าเพิ่งจับได้ คาดว่าครั้งนี้คงจะหนักกว่าทุกครั้งถึงได้มาจุดนี้
ส่วนตัวคาดว่า พี่ธัญญ่า คิดมานานแล้ว ถ้าเกิดเรื่องขึ้นอีก ก็คงต้องคุยให้ชัดเจน ตอนนี้พี่ธัญญ่ายังมีทะเบียนสมรสอยู่
ถามถึงสภาพจิตใจ ธัญญ่า ตอนนี้ คนใกล้ชิด เผยว่า พี่ธัญญ่าก็ไม่ได้ฟูมฟาย เพราะเจอมาเยอะ คนที่แคร์ที่สุดคือลูก เมื่อลูกเข้าใจการตัดสินใจครั้งนี้ พี่ธัญญ่าก็คิดว่าต้องทำอะไรสักอย่างให้ชัดเจน