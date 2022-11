แฟนๆ ส่งกำลังใจ คู่รัก ‘มารีญา-วรรณสิงห์’ ส่อแววเลิก หลังโพสต์ซึ้ง ‘ขอบคุณทุกๆ อย่าง’

แฟนๆ ส่งกำลังใจ คู่รัก ‘มารีญา-วรรณสิงห์’ หลังโพสต์ซึ้ง-ขอบคุณทุกๆ อย่าง

มารีญา-วรรณสิงห์ – เรียกว่าเป็นคู่รักที่มีการแชร์โมเมนต์หวานๆ กันอยู่ตลอด สำหรับคู่นักอนุรักษ์นักกิจกรรม อย่างสาวงาม มารีญา พูลเลิศลาภ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2017 และ พิธีกร นักแสดง นักร้อง นักเขียนมากความสามารถ สิงห์ – วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล

ที่ล่าสุดทั้งคู่ได้โพสต์อินสตาแกรมที่ทำเอาแฟนๆ ใจหาย พากันส่งกำลังใจให้ทั้งคู่ โดยเริ่มที่ฝ่ายชาย สิงห์ ได้โพสต์ยาว ระบุถึงต้นสนและต้นหลิว พร้อมภาพคู่หลายใบ ไว้ตอนหนึ่งว่า

“สุดท้ายก็ถึงเวลา

วันที่เธอต้องเดินต่อไป

แค่กระท่อมไว้หลบยามฝนมา

คงไม่อาจรั้งให้อยู่ตลอดไป

เพื่อตามหาบ้าน

ฉันเดินทางไปแสนไกล

ขอบคุณที่ให้รู้ว่า

ที่แห่งนั้นรู้สึกอย่างไร

โลกแสนกว้างใหญ่

ฉันเดินทางไปแสนไกล

สุดท้ายต้องการเพียง

เหตุผลให้ไม่ต้องเดินอีกต่อไป

ถ้าวันหนึ่งวันใด เธอหาทางกลับมาเจอ

ใต้ต้นหลิวต้นใหญ่ ฉันจะสวมแหวนบนมือเธอ

อีกห้าหกสิบปี นี่คือที่ของเธอเสมอ

ใต้หลิวนั้น ต้นที่เราเคยพบเจอ

สุดท้ายก็ถึงเวลา

ที่ชีวิตเราห่างจากกัน

ไม่เป็นไรนะที่รัก ความเจ็บปวดแค่ชั่วคราว

ส่วนสายใยอยู่นิรันดร์

ไม่ว่าเธออยู่ไหน หันมา

ต้นหลิวยังอยู่ที่นั่น

เมื่อชีวิตดำเนินถึง

สักวันหนึ่ง เราคงได้รู้กัน

โลกแสนกว้างใหญ่

มีอีกมากมายให้พบเจอ

แม้ไม่นาน แต่ฉันดีใจ

ที่ครั้งหนึ่งโลกทั้งใบ ของฉันนั้นคือเธอ

ถ้าวันหนึ่งวันใด เราได้อยู่คู่กันถึงปลายทาง

ใต้ต้นหลิวต้นใหญ่ ให้ฉันนอนดินกลบร่าง

ฉันจะกลายเป็นไม้ใหญ่ ให้ลูกเราพักระหว่างทาง

ใต้ต้นหลิวต้นนั้น ต้นที่รักไม่เคยจืดจาง

#mariawanna

After all this time?

Always.”

ขณะที่ฝ่ายหญิง มารีญา ได้โพสต์ภาพคู่พร้อมระบุสั้นๆ ว่า “Thank you for everything :)💗 #Bffs4Life” (ขอบคุณสำหรับทุกอย่าง เพื่อนสนิทที่สุดในชีวิต)

ทำเอาแฟนๆ เข้าไปส่งกำลังใจให้กับทั้งคู่ไม่หยุด โดยส่วนใหญ่ต่างสงสัยว่าเป็นการยุติความสัมพันธ์ หรือลดสถานะความสัมพันธ์หรือไม่ ทั้งนี้ต่างเคารพการตัดสินใจของทั้งคู่

