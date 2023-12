เปิดประวัติ ‘อีซอนคยุน’ นักแสดงนำ Parasite วัย 48 พัวพันยาเสพติด พบเสียชีวิตพร้อมจดหมาย

เปิดประวัติ ‘อีซอนคยุน’ นักแสดงนำ Parasite วัย 48 พัวพันยาเสพติด พบเสียชีวิตพร้อมจดหมายที่ถูกทิ้งไว้ที่บ้าน

ช็อกส่งท้ายปี 2566 กับการเสียชีวิตของดาราเกาหลีดัง “อีซอนคยุน” (Lee Sun Kyun) วัย 48 ปี นักแสดงนำจากเรื่องชนชั้นปรสิต (Parasite) ภาพยนตร์สัญชาติเกาหลีใต้เรื่องแรก ที่ชนะในเวทีออสการ์ และเขายังแสดงอีกหลายเรื่อง อาทิ พระรองในซีรี่ย์ Coffee Prince ฯลฯ

โดยล่าสุดพบร่างของเขาในรถ ใกล้สวนสาธารณะเขตจองโน เกาหลีใต้ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันแล้วว่าเป็นเขาจริงๆ พร้อมตรวจพบจดหมายอยู่ที่บ้าน

ทั้งนี้ก่อนการเสียชีวิต อีซอนคยุนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบนานถึง 19 ชั่วโมงในคดีพัวพันยาเสพติด

สำหรับ “อีซอนคยุน” เป็นนักแสดงชายระดับแนวหน้าของวงการบันเทิงเกาหลี เพิ่งเป็นข่าวดังเมื่อเดือนตุลาคม 2566 ว่าถูกสอบเพราะเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ซึ่งตอนนั้น HODU&U Entertainment ค่ายต้นสังกัดของอีซอนคยุน ออกแถลงการณ์ว่าอีซอนคยุน มีส่วนร่วมในการถูกสืบสวนเรื่องยาเสพติด แต่ต้นสังกัดไม่ได้ตอบว่าเขาได้เสพยาจริงหรือไม่

นอกจากนี้ตอนนั้นมีข่าวด้วยว่า นักแสดงอีซอนคยุน ยังถูกแบล็กเมล์ และถูกข่มขู่จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้อย่างต่อเนื่อง และได้มีการส่งเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานสืบสวนเป็นที่เรียบร้อย

อย่างไรก็ดีตอนนั้นมีรายงานว่า มีทั้งหมด 8 คนที่ถูกเรียกสอบ มีทั้งทีมงาน และคนในวงการบันเทิง รวมถึงนักแสดงอีซอนคยุนในฐานะผู้ต้องสงสัยกรณีการใช้ยาเสพติดภายในสถานบันเทิง และที่อยู่อาศัยในย่านกังนัม

สำหรับประวัติ อีซอนคยุน (Lee Sun Kyun)

อีซอนคยุน นักแสดงชายชาวเกาหลีใต้ อายุ 48 ปี เกิดวันที่ 2 มีนาคม ค.ศ. 1975 เปิดตัวครั้งแรกในปีค.ศ. 2001 กับการแสดงละครเวทีเรื่อง The Rocky Horror Show หลังจากนั้นอีซอนคยุนได้รับบทเล็กๆ อยู่หลายปี จนในปีค.ศ. 2007 เขาก็ได้โด่งดังจากการแสดงในซีรีส์เรื่อง White Tower ตามมาด้วยซีรีส์ยอดนิยม Coffee Prince และในปีนั้นอีซอนคยุนยังได้รับแต่งตั้งให้เป็นทูตของ Health Insurance Review Agency แต่ในขณะที่เขามีชื่อเสียงโด่งดังอีซอนคยุนก็ได้ตัดสินใจแสดงหนังทุนต่ำหลายเรื่องด้วยเหตุผลที่เขาต้องการขัดเกลาความสามารถด้านการแสดงของเขา

ในปีค.ศ. 2012 อีซอนคยุน (Lee Sun Kyun) ได้ประสบความสำเร็จจากการแสดงภาพยนตร์สองเรื่องคือ Helpless และ All About My Wife ซึ่งเขาได้รับคำวิจารณ์อย่างดีในการแสดงภาพยนตร์สองเรื่องนี้ ในปีค.ศ. 2013 อีซอนคยุนได้กลับมาแสดงละครเวทีร่วมกับภรรยาของเขา จอนฮเยจิน ( Jeon Hye-jin ) ในละครเวทีเรื่อง Love, Love, Love ในปีค.ศ. 2018 อีซอนคยุนได้แสดงซีรีส์เรื่อง My Mister ซึ่งได้รับคำวิจารณ์ที่ดีมาก และในปีเดียวกันเขายังได้แสดงภาพยนตร์เรื่อง Take Point ปัจจุบันอีซอนคยุนยังมีผลงานการแสดงอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

นอกจากนี้ยังมีผลงานการแสดงภาพยนตร์ หลายเรื่อง อาทิ

Boss X File รับบท คนตกงาน

A Perfect Match รับบท หมอ

Surprise Party รับบท Kim Jung Woo

Make It Big รับบท Woo Jung Chul

Scent of Love รับบท Doctor Shin

Show Show Show รับบท Sang Chul

R-Point รับบท Staff Sergeant Park Jae Young

Love So Divine รับบท เด็กกินขนมสายไหม

My Mother the Mermaid รับบท แฟนของ Na Young

Sa Kwa รับบท Min Seok

A Cruel Attendance รับบท Chun Man Ho

The Customer Is Always Right รับบท Lee Jan Gil

Our Town รับบท Jae Shin

นอกจากนี้ยังมีผลงานด้านละครโทรทัศน์และละครเวที อีกหลายเรื่อง อาทิ Lovers รับบท Lee Sun Gyun, Thousand Years of Love รับบท Pil Gah เป็นต้น

และสำหรับคนไทย รู้จักเขาจากซีรี่ย์ดังหลายเรื่อง หนึ่งในนั้นคือเรื่อง Coffee Prince กระทั่งมาโด่งดังรู้จักมากขึ้นจากภาพยนตร์เรื่อง Parasite

