มดดำ เผยเหตุยังเชื่อหมอบี ทูตสื่อวิญญาณ แม้ทัวร์จะลง ย้ำขอให้แยก เหตุเป็นคนละกรณีกัน
จากกรณีของ หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ถูกกล่าวหาว่า เปิดบัญชีในนามของวัดดัง แต่กลับนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือส่งเงินให้วัดไม่ครบทั้งหมด ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น โดยวานนี้ (7 ส.ค.) หมอบีได้เข้าพบตำรวจกองปราบ เพื่อชี้แจงข้อมูลเงินบริจาค และแสดงความบริสุทธิ์ใจ ขณะเดียวกัน หมอบีก็ได้พูดผ่านรายการแฉถึงเหตุผลที่ต้องถวายเป็นเงินสด แทนการโอนว่า เป็นไปตามดำริของหลวงพ่อ และเงินไม่ได้เข้าวัด เพราะทำบุญกับหลวงพ่อโดยตรง
โดย มดดำ คชาภา พิธีกรชื่อดัง กล่าวในรายการข่าวใส่ไข่ถึงกรณีของหมอบีว่า ถามว่าเชื่อไหม จนถึงวันนี้ ขอตอบแบบทัวร์ลงเลย ตนก็ยังเชื่อ เชื่อที่ว่าเขาสามารถดูดวงให้ตนได้ ขณะที่รถเมล์ ถามว่า ถ้าวันนี้สมมติเขาทุจริตเรื่องเงินบริจาคจริงๆ ยังศรัทธาเขาอยู่ไหม?
มดดำ ตอบว่า “เรื่องศรัทธา ไม่ได้ศรัทธา แต่เชื่อในความสามารถที่ตัวเองเคยเห็นกับตา แต่จะไปศรัทธาทำไม ฉันศรัทธาคนดีคนเก่ง อย่าง พี่ฉอด คุณนิด พูดได้เต็มปากว่าฉันศรัทธา คนที่เรารู้สึกว่าเก่ง ประสบความสำเร็จ อย่างนั้นเราศรัทธา หรือศรัทธาถ้ำนาคา พญานาค อย่างนี้ฉันศรัทธา”
มดดำ กล่าวต่อไปว่า แต่อย่างนี้ เราไม่ได้ไปศรัทธา แต่เชื่อไหม กับสิ่งที่ตนเคยเจอมา กับความสามารถเขา จนถึงวันนี้ ให้ตนตายไป ก็ยังเชื่อ และเมื่อถามย้ำว่า สมมติถ้าเรื่องออกมาว่าเขาหลอกลวงจริง เขาไม่ได้มีญาณแต่มีคนหาข้อมูลเขาสืบเสาะ? มดดำ ตอบว่า ก็ยังเชื่อ จากสิ่งที่ตนเจอ
เมื่อถามอีกว่า สมมติเขาบอกขอโทษทุกคน ผมไม่ได้มีญาณหรอกผมหาข้อมูลมาก่อนจริงๆ ผมทำเพราะผมต้องการเงิน สมมติเฉยๆ จะอกหักไหม? มดดำ ตอบว่า ไม่อกหัก ตนก็ยังเชื่อ เพราะเหตุการณ์ที่ตนเจอมา มันไม่สามารถหาข้อมูลได้ มันไม่สามารถพลิกแผ่นดินหาคำตอบได้ เขาไม่ได้ดูดวง 3 เดือนจะเป็นแบบนี้ ไม่ใช่ พรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้น 1-2-3-4-5-6-7-8 อย่างนี้ เขาดูอย่างนี้ ถึงบอกว่าให้เธอเค้นอย่างไร หรือแม้กระทั่งเรียกตนไปนั่งที่โหนกระแส ก็จะตอบคำเดิม ว่าสิ่งที่ตนเจอ ก็ตนเคยเจอมาอย่างนี้
ทั้งนี้ มดดำ กล่าวทิ้งท้ายว่า ต่อให้สุดท้ายเขาไปแบ่ง 70-30 หรือเอาเงินจากวัดไปสร้างบ้าน กับสิ่งที่ตนเจอมันคนละกรณี แยกกันไป เรื่องของเขา แต่ตนเชื่อสิ่งที่เคยเจอ สิ่งที่เขาเคยมี