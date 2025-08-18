ตร.จ่อเรียก ดิว อริสรา ให้ข้อมูลคดียักยอกทรัพย์ ทนาย เผยพร้อมเจรจาเจ้าหนี้

กองปราบ จ่อเรียก ดิว อริสรา เข้าให้ข้อมูลคดียักยอกทรัพย์ ด้าน ทนายเผยพร้อมเจรจาเจ้าหนี้ มั่นใจจบด้วยดี
จากกรณีที่เมื่อวานนี้ (17 ส.ค.68) ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์ ได้ไลฟ์สดขายของกับ น้ำหวาน พัสวี ภรรยาของนาวินต้า ทำให้หลายคนเข้าใจว่า ดิว ได้เดินทางกลับมาประเทศไทยแล้ว
ล่าสุด เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ผู้สื่อข่าว ได้สอบถามไปยัง พ.ต.อ.มนูญ แก้วก่ำ ผกก.1 บก.ป. ว่าจะต้องเรียก ดิว เข้ามาให้ข้อมูล หรือชี้แจงกับตำรวจหรือไม่ บอกว่า จะต้องเรียก ดิว มาชี้แจงให้ข้อมูลกับตำรวจเพราะเป็นความผิดแห่งตนแล้ว แต่ยังไม่ได้ประสานว่าจะมาวันไหน
โดย ดิว ถูกทนายความของ เมย์ วาสนา อินทะแสง แจ้งความในข้อหา ยักยอกทรัพย์ ทรัพย์สินมูลค่า 62 ล้านบาท
ด้าน นายนิติศักดิ์ มีขวด หรือ ทนายเอี้ยง ทนายความของ ดิว อริสรา บอกว่า ดิว ได้กลับไทยตั้งแต่ช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมา และมาไลฟ์สดเมื่อวานนี้ ส่วนจะเข้าพบตำรวจกองปราบหรือไม่นั้น ตอนนี้ยังไม่มีหมายเรียก แต่ดิวกลับมาเพื่อเจรจาหนี้กับทั้งทาง คุณเมย์ วาสนา และ บ.แบรนด์เนมมันนี่ ที่ผ่านมาก็มีการเจรจากันมาตลอดทางโทรศัพท์ และตอนนี้ยังมีทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืน จำนวน 3 ชิ้น คือ สร้อยคอบูการี่ ที่อยู่กับบริษัท แบรนด์เนมมันนี่ และยังมีกระเป๋าอีก 2 ใบ เชื่อว่า การเจรจาจะจบลงด้วยดีก่อนที่เรื่องจะถึงศาลแน่นอน แต่หากทางตำรวจจะเชิญไปชี้แจงก็ยินดีที่จะเข้าไป
ขณะที่ คู่กรณีทางฝั่งบริษัท แบรนด์เนมมันนี่ ที่ฟ้อง ดิว ในข้อหา ฉ้อโกง นายนิติศักดิ์บอกว่า พรุ่งนี้จะมีการนัดเจรจาอีกครั้งที่ ศาลแขวงปทุมวัน ซึ่งดิวไม่ต้องไป แต่ตนเองเชื่อว่าการเจรจาจะจบลงด้วยดี ตนคาดว่าจะมีการถอนและทำบันทึกทางแพ่งทำข้อตกลงกัน แต่ก็ต้องดูว่าพรุ่งนี้จะจบยังไงอีกทีผลการเจรจา
