อ้อย จิระวดี อัพเดตคุณแม่ ‘มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา’ ย่างเข้า 105 ปี ยังแข็งแรง มีความสุข

อ้อย จิระวดี อัพเดตชีวิตคุณแม่ ‘มารศรี’ ย่างเข้า 105 ปี แข็งแรงดี พร้อมแชร์เคล็ดลับอายุยืน
สำหรับใครที่คิดถึงและห่วงใยสุขภาพนักแสดงอาวุโส 5 แผ่นดิน อย่าง มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา ซึ่งขณะนี้อายุ 104 ปี ย่าง 105 ที่ก่อนหน้านี้มีแผลติดเชื้อ อยู่โรงพยาบาลนานกว่า 4 เดือน ล่าสุด อ้อย จิระวดี ลูกสาว อัพเดตว่า คุณยายมารศรีกลับมาแข็งแรงแล้ว ออกกำลังกายทุกวัน พร้อมทั้งแชร์เคล็ดลับอายุยืน
อ้อยเผยว่า “คุณแม่เป็นแผลที่ข้อมือ ปรากฏว่าพอแผลหาย แกเกา มันเลยเป็นแผลใหญ่ติดเชื้อตรงข้อมือ จากแผลนิดเดียว ก็ไปอยู่โรงพยาบาล 4 เดือน 1 วัน ส่วนเราก็ไปผ่าตัดมดลูก แล้วก็ได้ออกพร้อมแม่พอดี
ขอบพระคุณทุกท่าน ตอนนี้คุณแม่แข็งแรง ออกกำลังกายทุกวันค่ะ แต่สิ่งที่ต้องระวังที่สุดก็คือการเกา กลัวว่าจะติดเชื้ออีก ใช้เวลา 4 เดือนเลยกว่าแผลจะหาย ผู้สูงอายุเนี่ยแผลหายยากมาก เพราะมันไม่มีคอลลาเจนเข้าไปช่วย ตอนแรกคุณหมอล้างแผลทุก 2 วัน เข้าเดือนที่ 3 ก็ทุก 3 วัน แต่ตอนนี้ก็ยังล้างแผลอยู่
พอแข็งแรงแล้วเขาชอบออกกำลังกาย ออกมากเกินไป ออกที 1 ชั่วโมง ซึ่งเป็นปกติของเขา แต่ไม่ปกติของเรา คือเขาทำมาตั้งแต่สาวๆ เราก็ไม่อยากให้เขาออกมาก เพราะมันจะทำให้หัวใจไม่ดี ก็ต้องคอยบอกแม่จ๋าพอแล้ว พอเถอะ วันก่อนเหวี่ยงเรา เราหอบเลย แต่แม่ไม่เป็นไรเลย เราสู้เขาไม่ได้จริงๆ ต้องยอมแพ้ค่ะ ที่ห่วงที่สุดคือแผลไปกระแทกเตียง ก็ต้องหาอะไรคุมไว้ค่ะ”
- อ้อย จิระวดี แจ้งข่าว คุณยายมารศรี ได้กลับบ้านแล้ว หลังแอดมิตโรงพยาบาลนาน 4 เดือน
- อัพเดตอาการ คุณยายมารศรี หลังรักษาตัวในรพ.เกือบเดือน อ้อย จิระวดี เผยป่วยติดเชื้อ
อ้อยเล่าต่อว่า “ตอนนี้อายุคุณแม่ 104 ย่าง 105 วันที่ 2 พฤศจิกายนนี้จะ 105 พอดีค่ะ ถามว่าทำไมคุณแม่ถึงแข็งแรงอายุยืน หนึ่งคือจิตใจสำคัญที่สุด เราให้กำลังใจกัน คุยเล่นแหย่กันก็มีความสุข ผู้สูงอายุขอแค่ทำให้เขามีความสุข มีกำลังใจดี เวลาเราไปเป็นวิทยากรก็ไปพูดเรื่องนี้ ลูกๆ นะอดทน ผู้ใหญ่จะบ่นนั่นนี่ ก็หลอกเขาเหมือนตอนเด็กๆ หลอกเขาแหย่เขา แล้วชีวิตครอบครัวจะมีความสุข
คุณแม่เขามีความสุขตลอดเวลา แล้วก็ออกกำลังกาย เขาชอบเต้นรำ อาหารก็สำคัญ เน้นปลาเน้นผัก เวลาอยู่ด้วยกัน ส่วนมากก็จะจัดดอกไม้ถวายพระ แล้วก็เล่นเกม ซึ่งจะช่วยเรื่องความจำมากเลยทีเดียว
แล้วคุณแม่ท่านยังอยากเล่นอยู่ๆ ยังให้เขาซ้อมอยู่เลย ไหนซ้อมเสียใจสิ ซ้อมดีใจสิ ความจำโอเค ตลอดชีวิตเขาเล่นแต่ละครมา เขาก็เลยอยากเล่น แต่มันไม่ได้แล้ว แล้วก็ไม่มีใครติดต่อมาด้วย เพราะกลัวเดี๋ยวไปสลบที่กองถ่าย ก็ไม่ได้รับงานมา 10 ปีได้แล้วค่ะ ตอนนี้ก็สบายอยู่ที่บ้าน เป็นศิลปิน 5 แผ่นดิน”