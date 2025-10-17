เจนนี่ ประกาศพร้อมคืนเงิน 3.5 แสน ให้เจ้าของแบรนด์ที่เป็นข่าวถูกยกเลิกออร์เดอร์ 7 พัน
จากกรณีดาราและคนดังหลายคนมาให้ เจนนี่ รัชนก ไลฟ์ขายของในเทศกาลเจนนี่ แต่เกิดปัญหาลูกค้ายกเลิกออเดอร์จำนวนมาก อาทิ เจ้าของแบรนด์รายหนึ่งที่ไลฟ์ผ่าน Tiktok เล่าว่าโดนยกเลิกออร์เดอร์ 7,000 ออร์เดอร์หลังไลฟ์ขายกับเจนนี่แต่เจ้าตัวก็ออกมาชี้แจงในเวลาต่อมาว่า “แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เจนนี่ต้องรับผิดชอบ การโดนยกเลิก 7,000 ออร์เดอร์ หรือราว 25-30% อย่างไรก็ถือว่าคุ้มมาก เพราะได้อินบาวด์เยอะ ได้ทราฟฟิกเยอะ ได้อแวร์เนสเยอะ ได้ทราฟฟิก เอ็นเกจเมนต์ดีทุกอย่าง เรื่องนี้ไม่ควรมีใครต้องรับผิดชอบ”
หรือ อย่าง กาละแมร์ พัชรศรี พิธีกรชื่อดัง ที่เข้ามาไลฟ์ขายของกับเจนนี่ เล่าว่าปิดการขายไปหลายหมื่นออร์เดอร์ แต่ก็ถูกยกเลิกออเดอร์เป็นหมื่น พร้อมวิงวอนผู้ชม/ลูกค้าอย่ากดเล่นๆ นั้น
อ่านต่อ : กาละแมร์ โดนยกเลิกกว่า 1 หมื่นออเดอร์ วอนอย่าดูไลฟ์แล้วกดเล่น อย่าเห็นยอดพุ่งแล้วสะใจ
ล่าสุด เจนนี่ รัชนก ได้ออกมาโพสต์ว่า สำหรับแบรนด์ที่โดนยกเลิกออเดอร์ 7,000 บ้านแล้วเป็นข่าว หนูพร้อมโอนคืน 350,000 นะคะ และหลังจากนี้อยากให้ทุกคนวางแผนดีๆ ทุกอย่างมีความเสี่ยง ต่อให้วันนี้คุณจ่ายค่ายิงแอดแพงกว่าเจนนี่ ก็ยังมีออเดอร์ที่ยกเลิกอยู่ดีค่ะ หนูชิลๆ มากๆ มีไรคุยได้หมดค่ะ
นอกจากนี้ เจนนี่ ยังระบุด้วยว่า หนูพูดชัดตั้งแต่แรกว่าหนูรับปักตะกร้าเปิดการมองเห็นในเรตที่หนูไม่เคยทำมาก่อน คือ 1,000 บ้าน 50,000 บาท การที่แบรนด์จะไปต่อนั้นแบรนด์ต้องแบกรับความเสี่ยงตรงนี้ให้ได้ สุดท้ายถ้ามันไม่เป็นไปตามที่คิด ฝากทุกคนช่วยเซฟหนูก็พอ เพราะงานตรงนี้หนูทำด้วยใจ หนูบริการและดูแลทุกคนอย่างเต็มที่