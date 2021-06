เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ล่มทั่วโลกดัน #เฟสล่ม #ไอจีล่ม ติดเทรนด์ทวิต

เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ล่มทั่วโลกดัน #เฟสล่ม #ไอจีล่ม ติดเทรนด์ทวิต

เมื่อเวลา 06.45 น. ของวันที่ 10 มิถุนายน ตามเวลาประเทศไทย สื่อต่างประเทศรายงานว่า เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์อย่าง เฟซบุ๊ก (Facebook) รวมถึงแพลตฟอร์มในเครืออย่าง อินสตาแกรม (Instagram) และ ว็อทสแอพพ์ (WhatsApp) ล่มลงทั่วโลก ส่งผลให้ผู้ใช้งานในหลายประเทศเข้าใช้งานไม่ได้

ด้านเว็บไซต์ DownDetector.com รายงานเช่นกันว่า บริการที่ล่มลงดังกล่าวส่งผลกระทบกับประชาชนทั้งในสหรัฐอเมริกา โมร็อกโก โบลิเวีย บราซิล รวมถึงประเทศไทยเองด้วย โดยระบบเริ่มล่มลงตั้งแต่เวลาราว 06.00 น.ตามเวลาประเทศไทย

ทั้งนี้ในไทยเอง #เฟสล่ม #ไอจีล่ม ก็พุ่งขึ้นมาติดเทรนด์ทวิตเตอร์ ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยมีรายงานไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ช่วงเวลา 06.45 น.ที่ผ่านมาเช่นกัน

ทั้งนี้ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา มีรายงานปัญหาเครือข่ายของ Fastly ซึ่งเป็น Conten Delivery Network (CDN) ระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ของเซิร์ฟเวอร์จำนวนมากที่กระจายตัวในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ส่งผลกระทบกับบริการเว็บไซต์ระดับโลกหลายเว็บไซต์มาแล้วไม่ว่าจะเป็น CNN, The Guardian, Financial Time, The New Yok Times สื่อสังคมออนไลน์อย่าง Twitch Pinterest Reddit หรือแม้กระทั่ง เว็บของรัฐบาลอังกฤษเองก็ตาม

