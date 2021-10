กู้ดบายแบงค็อก! รัสเซล โครว์ ทวีตอำลา กรุงเทพฯ อวยพรให้มีความสุขและสวยงาม

เป็นเวลาเกือบครึ่งเดือนแล้วที่รัสเซล โครว์ นักแสดงฮอลีวู้ดชื่อดัง ทวีตภาพและข้อความบรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร ระหว่างการเดินทางมาถ่ายทำภาพยนตร์ ที่สร้างความฮือฮาได้ตั้งแต่กรณี “สายไฟ”, “ตัวเหี้ย” เรื่อยไปจนถึง การได้รับกระเช้าดอกไม้ขอบคุณจากรัฐบาลไทย ที่ทวีตข้อความโปรโมทประเทศไทยให้ชาวโลกได้รับรู้

ล่าสุดรัสเซล โครว์ ได้ทวีตข้อความกล่าวอำลากรุงเทพมหานครแล้วโดยระบุข้อความว่า “Goodbye Bangkok. Stay happy and busy and beautiful.” หรือในความหมายที่ว่า ลาก่อนกรุงเทพฯ ขอให้มีความสุข ให้เศรษฐกิจดี และสวยงามต่อไป พร้อมกับโพสต์ภาพบรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงหลายวันที่ผ่านมา

โดยก่อนหน้านี้ โครว์ ได้โพสต์ภาพล่าสุดเป็นบรรยากาศการเซลฟีกับองค์พระพุทธธรรมกายเทพมลคล แห่งวัดปากน้ำภาษีเจริญด้วย พร้อมข้อความระบุว่า “Lost in Bangkok #12. Went to see a friend to say thank you for my good fortune and to wish the same for you.” หรือ หลงในกรุงเทพ #12 มาเจอเพื่อนเพื่อที่จะกล่าวขอบคุณสำหรับโชคดีของผมและเพื่อที่จะอวยพรให้คุณทุกคนโชคดีเหมือนกัน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง