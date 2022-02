แห่แชร์! เสียงทหารยูเครนด่ากลับเรือรบรัสเซีย ก่อนโดนถล่มดับ 13 นาย รบ.เตรียมจัดพิธีสดุดี

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ โลกออนไลน์แห่แชร์คลิปเสียงเสียงของทหารยูเครน บนเกาะเล็กๆ ตอนใต้ของประเทศยูเครน ที่สื่อสารทางวิทยุตอบโต้กับเรือรบรัสเซียที่บุกมาประชิดอย่างดุเดือด ก่อนที่จะถูกยิงโจมตีจนเสียชีวิต 13 นาย โดยหลังคลิปเสียงดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ทางการยูเครนเตรียมจัดพิธีศพสดุดีความกล้าหาญให้กับทหารทั้งหมดด้วย

คลิปเสียงดังกล่าวเป็นเสียงนายทหารจากเรือรบรัสเซียวิทยุแจ้งนายทหารยูเครนว่า

เรือรบรัสเซีย: “นี่คือเรือรบรัสเซียเราของแนะนำให้วางอาวุธและยอมจำนนเพื่อหลีกเลี่ยงการนองเลือดและการสูญเสียที่ไม่จำเป็นไม่เช่นนั้นคุณจะถูกโจมตี”

ก่อนที่ ทหารยูเครนจะตอบกลับว่า “เรือรบรัสเซีย ไปตายซะไอ้เ-็ดเข้”

ก่อนที่รัสเซียจะยิงโจมตีใส่เกาะดังกล่าวจนนายทหารยูเครน 13 นายเสียชีวิต

รายงานระบุว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นที่เกาะงู เกาะเล็กๆของยูเครนในทะเลดำ ตอนใต้ของท่าเรือโอเดสซา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยหลังเกิดเหตุทางการยูเครนขาดการติดต่อกับนายทหารทั้งหมด ก่อนจะแถลงในเวลาต่อมาว่า นายทหาร 13 นายได้เสียชีวิตลงแล้ว

อย่างไรก็ตามสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ล่าสุดยังไม่สามารถยืนยันความถูกต้องของคลิปวิดีโอดังกล่าวได้

ฟังเสียง

Russian warship: “I suggest you lay down your arms and surrender, otherwise you’ll be hit”

Ukrainian post: “Russian warship, go fuck yourself”

All 13 service members on the island were killed. pic.twitter.com/sQSQhklzBC

— BNO News (@BNONews) February 25, 2022