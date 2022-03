นักการทูตนับร้อย วอล์กเอาท์ ขณะ ลาฟลอฟ แถลงต่อยูเอ็น ประท้วงรัสเซียบุกยูเครน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่า นักการทูตนับร้อยคนที่เป็นตัวแทนจาก 40 ประเทศ แสดงออกเชิงสัญลักษณ์คัดค้านรัสเซียที่นำกำลังบุกยูเครน ด้วยการ “วอล์กเอาท์” ออกจากที่ประชุม ขณะที่นายเซร์เก ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย แถลงต่อที่ประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน แห่งสหประชาชาติ ที่เมืองเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

โดยบรรดานักการทูตจากสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น และอีกหลายประเทศ เดินออกจากห้องประชุมกันนับร้อยคน เหลือเพียงนักการทูตไม่กี่คนเท่านั้น โดยผู้ที่ยังคงนั่งอยู่ในที่ประชุมคือเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรรัสเซีย ประจำสหประชาชาต ณ นครเจนีวา เจนนาดี กาติลอฟ อดีตรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศรัสเซีย และทูตจากซีเรีย จีน และเวเนซุเอลา

รายงานระบุว่ากลุ่มนักการทูตที่เดินวอล์กเอาท์ออกจากที่ประชุมคือเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรยูเครน เยฟเฮเนีย ฟิลิเปนโก ซึ่งออกมาขอบคุณผู้ที่ร่วมแสดงออกด้วยการวอล์กเอาท์ในครั้งนี้

ชมคลิป

U.S. Ambassadors @USAmbGVA Crocker and @USAmbHRC Taylor were proud to join @UKRinUNOG and colleagues from around the globe in today’s dramatic walkout from the Human Rights Council to protest Lavrov’s appalling attempt to justify Russia’s brutal and unprovoked attack on Ukraine. pic.twitter.com/Lovr0TtqiH

— U.S. Mission Geneva (@usmissiongeneva) March 1, 2022