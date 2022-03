สหรัฐเผย ชาวอเมริกันดับ 1 หลังรัสเซียยิงถล่มใส่คนเข้าแถวรับขนมปัง ในยูเครน

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อวันที่ 18 มีนาคม ระบุว่า มีพลเรือนชาวอเมริกันเสียชีวิตในเหตุขีปนาวุธรัสเซียยิงถล่มใส่คนที่กำลังเข้าแถวรับขนมปังที่เมืองเชอร์นิกอฟ ตอนเหนือของยูเครน เหตุที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง 13 คน

โดยนายแอนโทนี บลิงเคน รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ ยืนยันว่ามีชาวอเมริกันเสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าว โดยผู้เสียชีวิตคือนายจิมมี ฮิลล์ ที่กำลังดูแลภรรยาที่ป่วยและรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ในเมืองเชอร์นิกอฟ ด้านญาติของนายฮิลล์ โพสต์ข้อความระบุว่านายฮิลกำลังต่อแถวรับขนมปังกับคนอื่นๆ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ก่อนจะถูกยิงเสียชีวิตโดยกองทัพรัสเซีย

Another atrocity of russian occupiers in Chernigiv today.

They fired on civilians standing in the line to buy bread. At least 10 were killed. pic.twitter.com/dNoDIIuJnx

