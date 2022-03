กองทัพยูเครนเผยสังหารทหารรัสเซียกว่า 1.5 หมื่นนาย บึ้มรถหุ้มเกราะ 1.5 พันคัน

สำนักข่าวเคียฟอินดิเพนเดนต์ของยูเครน เผยแพร่ข้อมูลความสูญเสียของกองทัพรัสเซียในวันที่ 22 มีนาคม โดยอ้างอิงข้อมูลจากกองกำลังติดอาวุธของยูเครนว่า ทหารรัสเซียเสียชีวิตมากกว่า 15,300 นาย รถหุ้มเกราะทุกชนิดเสียหาย 1,556 คัน เครื่องบินเสียหาย 99 ลำ ปืนใหญ่เสียหาย 252 กระบอก เฮลิคอปเตอร์เสียหาย 123 ลำ เครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง (เอ็มแอลอาร์เอส) เสียหาย 80 เครื่อง รถถังเสียหาย 509 คัน ยานพาหนะอื่นๆ 1,000 คัน รถบรรทุกน้ำมันเสียหาย 70 คัน เรือรบพังเสียหาย 3 ลำ อากาศยานไร้คนขับเสียหาย 35 ลำ ระบบต่อต้านอากาศยานเสียหาย 45 เครื่อง และอุปกรณ์พิเศษอื่นๆเสียหายอีก 15 เครื่อง”

These are the indicative estimates of Russia’s losses as of March 22, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/lDBeHmIFX9

