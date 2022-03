ชาวเน็ตขุดคลิป วิล สมิธ เคยล้อคนหัวล้านกลางรายการ เทียบวีรกรรมตบช็อกออสการ์

หลังเกิดเหตุการณ์ช็อกโลก กลางเวทีประกาศผลรางวัลออสการ์ เมื่อวันที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา เมื่อวิล สมิธ นักแสดงชื่อดังบุกขึ้นไปตบหน้า คริส ร็อก ผู้ดำเนินรายการและทำหน้าที่เชิญรางวัล หลังจาก ร็อก เล่นมุกล้อเลียนศีรษะของ เจดา พิงเก็ตต์ สมิธ ภรรยา ที่ป่วยเป็นโรคผมร่วงเป็นหย่อมจนต้องโกนศีรษะ จนกลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลก ขณะที่ วิล สมิธ ต้องออกมาขอโทษ ผู้จัดงาน ผู้เข้าร่วมงาน รวมถึง คริส ร็อก ในเวลาต่อมา

กรณีดังกล่าวส่งผลให้วิล สมิธ ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักที่ใช้ความรุนแรง ขณะที่ความเห็นในโลกออนไลน์บางส่วนเห็นด้วยกับการกระทำของ วิล สมิธ ที่อ้างว่าทำเพื่อปกป้องภรรยาจากคำพูดที่ทำร้ายจิตใจ

ล่าสุดผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งได้เปิดเผยคลิปวิดีโอ ที่สมิธ เคยเล่นมุกล้อเลียนชายศีรษะล้านออกรายการThe Arsenio Hall Show ในปี 1991 หรือราว 31 ปีก่อน โดยวิล ถูกเชิญไปในฐานะตัวแทน The Fresh Price Of Bel-Air ซิทคอมดังในช่วงดังกล่าว ส่งผลให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาเช่น วิล นั้นล้อคนอื่นได้ แต่พอตัวเองหรือครอบครัวโดนบ้างกลับรับไม่ได้

คลิปดังกล่าวจะเห็นสมิธ เล่นมุกล้อเลียนมือเบสของรายการที่มีศีรษะล้าน ระบุว่า “มือเบส? เขามีกฎ เขาต้องแว็กซ์หัวทุกเช้า มันเป็นกฎ และเขาก็ทำตามกฎ พวก เขาทำตามกฎ”

ก่อนที่กล้องจะตัดภาพมาที่ จอห์น บี วิลเลียมส์ มือเบสที่ยิ้มรับ ก่อนที่กล้องจะตัดภาพกลับมา มีหนึ่งในคนดูตะโกนว่าพฤติกรรมของวิลนั้น “หยาบคาย” ก่อนที่วิล จะสวนกลับว่า “มันก็แค่มุกแหละ ไม่เอาน่า”

หลังมีคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกมา นิตยสารโรลลิงสโตน ไปสัมภาษณ์จอห์น บี วิลเลียมส์ ในทันที และย้อนถามถึงเหตุการณ์ดังกล่าว โดย วิลเลีบมส์ ระบุว่า “ผมไม่ได้คิดมากกับเรื่องนั้น เขาเป็นนักแสดงตลก ผมก็แค่หัวเราะกับมัน”

อย่างไรก็ตาม วิลเลียมส์ ระบุว่าแม้มุกตลกของวิลในตอนนั้นกับของร็อก ในวันประกาศผลออสการ์ จะเป็นเนื้อหาเดียวกัน แต่ศีรษะที่ล้านของวิลเลียม ก็ไม่ได้ได้เกิดจากอาการป่วยโรคผมร่วงเป็นหย่อม แบบที่เจดา เป็น

“He gotta wax his head every morning.” Now this is a video of Will Smith saying a joke about someone with Alopecia.

One reason I love the internet, it never forgets. pic.twitter.com/4OGlgSrcjA

— Three Crosses (@Peter_OKH) March 28, 2022