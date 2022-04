อีลอน มัสก์ ทวีตจะซื้อบริษัทโคคา-โคล่า ลั่นใส่ ‘โคเคน’ ในโค้กอีกครั้ง

อีลอน มัสก์ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเทสลา และสเปซเอ็กซ์ สร้างกระแสฮือฮาไปก่อนหน้านี้ด้วยการปิดดีลเทกโอเวอร์ “ทวิตเตอร์” ด้วยเงิน 44,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ล่าสุด เมื่อวันที่ 28 เมษายนที่ผ่านมา ยังคงสร้างกระแสอย่างต่อเนื่องด้วยการประกาศจะซื้อบริษัทโคคา-โคล่า และเพิ่ม “โคเคน” ที่เป็นส่วนผสมเดิมกลับไปอีกครั้ง

มัสก์ ทวีตข้อความระบุว่า “ต่อไปผมจะซื้อโคคา-โคล่า เพื่อที่จะใส่โคเคนกลับไปอีกครั้ง”

Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in

— Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2022