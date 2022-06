BTS เยือนทำเนียบขาว หารือ ‘ปธน.ไบเดน’ แก้ปัญหาเกลียดชังคนเอเชีย

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคมที่ผ่านมา รอยเตอร์ รายงานว่า สมาชิกทั้ง 7 ของ วงบอยแบนด์เกาหลีชื่อดัง BTS หรือ บังทันโซนยอดัน ได้เดินทางไปพบกับ ประธานาธิบดี โจ ไบเดน แห่งสหรัฐอเมริกา ที่ทำเนียบขาว เพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรม ที่เกิดจากความเกลียดชัง อันพุ่งเป้าไปที่ชาวเอเชีย

BTS นั้น ให้คำมั่นจะช่วยประธานาธิบดีไบเดน จัดการกับปัญหาดังกล่าว หลังจากอาชญากรรมที่พุ่งเป้าไปยังชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียและชาวเอเชียเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในช่วงวิกฤตโควิด-19

แม้ว่าการพบกันระหว่างไบเดน และ BTS จะไม่ได้เปิดให้เข้าไปทำข่าว แต่เหล่าสมาชิกในวง ก็ได้กล่าวสุนทรพจน์ในช่วงการแถลงข่าวประจำวัน

อาร์เอ็ม หรือ คิมนัมจุน ลีดเดอร์ของวง กล่าวว่า พวกเราบีทีเอส รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้มาที่ทำเนียบขาวในวันนี้ เพื่อร่วมหารือในประเด็นสำคัญ อย่างการต่อต้านอาชญากรรมที่เกลียดชังคนเอเชีย การรวมชาวเอเชียเป็นหนึ่ง และความหลากหลาย

ขณะที่จิน กล่าวว่า วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนแห่งประวัติศาสตร์ชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย ชาวฮาวายพื้นเมือง และชาวหมู่เกาะแปชิฟิก (AANHPI Heritage Month) แล้ว พวกผมมายังทำเนียบขาวในวันนี้เพื่อร่วมใจ และร่วมรำลึกถึงชุมชน AANHPI

จีมิน หนึ่งในสมาชิกของวง กล่าวว่า เรารู้สึกเสียใจกับอาชญากรรม ที่เกิดขึ้นจากความเกลียดชังที่เพิ่มขึ้นเร็วๆนี้ รวมไปถึงจากความเกลียดชังชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย เพื่อจะยุติสิ่งนี้ เราจึงอยากใช้โอกาสนี้ เพื่อส่งเสียงของพวกเราอีกครั้งเพื่อช่วยเหลือแม้เพียงเล็กน้อย

ส่วน เจโฮป ได้กล่าวว่า พวกเรามาที่นี่วันนี้ เพื่อขอบคุณอาร์มี่ (แฟนคลับของบีทีเอส) แฟนคลับของเราทั่วโลก ที่มีความแตกต่างทั้งสัญชาติ และ วัฒนธรรม รวมถึงใช้ภาษาที่แตกต่างหลากหลาย พวกเรารู้สึกขอบคุณอย่างแท้จริงเสมอมา

“เรายังรู้สึกเซอร์ไพรส์ ที่ดนตรีซึ่งสร้างสรรค์โดยคนเกาหลีใต้ สามารถเข้าถึงผู้คนมากมายทั่วโลก ก้าวข้ามผ่านภาษา และ อุปสรรคทางวัฒนธรรม” จงกุ๊ก กล่าว และว่า เราเชื่อในดนตรี ที่จะสร้างสรรค์สิ่งมหัศจรรย์ และรวมผู้คนให้เป็นหนึ่งเดียว

ขณะที่ ชูก้า แรปเปอร์หนุ่ม ได้กล่าวว่า มันไม่ใช่เรื่องผิดที่จะแตกต่าง ความเท่าเทียมเกิดขึ้น เมื่อเราได้เปิดและโอบกอดความแตกต่างนั้นไว้ด้วยกัน

ด้าน วี อีกหนึ่งสมาชิก ได้กล่าวว่า พวกเราทุกคนมีเรื่องราวของตัวเอง พวกเราหวังว่าวันนี้จะเป็นหนึ่งในก้าวที่สำคัญ เพื่อจะเคารพ และ เข้าใจในกันและกัน ในคุณค่าของคนแต่ละคน

ท้ายที่สุด อาร์เอ็ม ได้กล่าวปิดท้ายด้วยว่า พวกเราขอขอบคุณประธานาธิบดีโจ ไบเดน ที่ให้โอกาสที่สำคัญในการพูดเกี่ยวกับสาเหตุที่สำคัญ และเตือนตัวเองว่าเราจะทำอะไรได้บ้างในฐานะศิลปิน

ทั้งนี้ ทวิตเตอร์ของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะที่ บีทีเอส ได้เดินทางไปเยือนทำเนียบขาว และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องอาชญากรรม จากความเกลียดชังคนเอเชียน ด้วย

It was great to meet with you, @bts_bighit. Thanks for all you’re doing to raise awareness around the rise in anti-Asian hate crimes and discrimination.

I look forward to sharing more of our conversation soon. pic.twitter.com/LnczTpT2aL

— President Biden (@POTUS) June 1, 2022