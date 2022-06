มีอะไรในกระเป๋าทรงถือ ‘ควีนเอลิซาเบธที่ 2’ แห่งอังกฤษ และความหมายที่ทรงสื่อสาร

เสร็จสิ้นไปแล้วเป็นที่เรียบร้อย สำหรับงานเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปีของ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ของอังกฤษ ซึ่งถือเป็นพระมหากษัตริย์ ที่ครองราชบัลลังก์ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์อังกฤษ

และสิ่งหนึ่งที่เป็นการกล่าวถึงไปทั่วโลก คือการที่ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ทรงร่วมดื่มชากับ หมีแพดดิงตั้น ในพระราชวังบักกิ้งแฮม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานเฉลิมฉลองดังกล่าว ระหว่างที่คอนเสิร์ต ปาร์ตี้ แอท เดอะ บักกิ้งแฮม ที่มีศิลปินชื่อดัง อย่าง วงควีน ร่วมฉลองในเพลง We Will Rock You หรือ เอ็ด ชีแรน และ เครก เดวิด

ช่วงหนึ่งในคลิปวิดีโอดังกล่าว สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ได้มีพระราชปฏิสันถารกับ หมีแพดดิงตั้น ที่ได้ทูลถามพระองค์ว่า พระองค์ทรงต้องการแซนด์วิชแยมส้ม หรือไม่ พร้อมกับเปิดออกมาจากหมวกสีแดงของมัน

ซึ่งสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ทรงตอบว่าพระองค์ได้เก็บไว้ในนี้ สำหรับเหตุฉุกเฉิน ก่อนจะทรงหยิบออกมาจากกระเป๋าถือของพระองค์

แล้วมีอะไร ในกระเป๋าถือของพระองค์

คาพริเซีย เพเนวิค มาร์แชล อดีตหัวหน้าฝ่ายดูแลกฎระเบียบทางพิธีการต่างๆ ของสหรัฐอเมริกา ที่เคยมีโอกาสได้ติดตามอดีตประธานาธิบดี บารัค โอบามา และ มิเชล โอบามา ภรรยา ที่เดินทางไปเยือนอังกฤษปี 2554 ให้ข้อมูลไว้ในหนังสือชื่อ “Protocol: The Power of Diplomacy and How to Make It Work for You” ว่า

“ผู้คนมักสงสัยว่ามีอะไรอยู่ในกระเป๋าทรงถือ และพากันลือ เดาไปต่างๆนานๆ ที่จริง พระองค์มีเพียงโทรศัพท์มือถือไว้โทรคุยกับหลานๆ ซึ่งฉันคิดว่าเป็นเรื่องที่น่ารักมาก”

อินดิเพนเดนซ์ ระบุว่า พระองค์ทรงนำแว่นตาใส่ไว้ในกระเป๋าของพระองค์ ยังมีลูกอมมินต์ และ ปากกาหมึกซึม รวมไปถึงพระบรมฉายาลักษณ์ของสมาชิกในราชวงศ์

แซลลี่ บีเดล สมิธ ช่างภาพพระราชวงศ์ ได้เปิดเผยว่า กระเป๋าของพระองค์มีลิปสติก และ กระจก รวมไปถึง พกธนบัตร 5 ปอนด์ เพื่อบริจาคให้กับคริสตจักรในวันอาทิตย์เสมอ บางครั้งก็พระองค์ก็จะทรงบริจาค 10 ปอนด์

อย่างไรก็ตาม สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ไม่ได้ทรงพกสิ่งของจำเป็นอื่นๆ อย่าง ถุงมือ เข็ม ด้าย ใดๆ

มาร์แชล ยังบอกอีกว่า บางครั้ง พระองค์ก็ทรงใช้กระเป๋าถือ ในการส่งสัญญาณ

“ถ้าทรงคล้องกระเป๋าทรงไว้ที่ส่วนหนึ่งของพระกร (แขน) นั่นหมายความว่าการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น ปล่อยฉันอยู่ตามลำพัง แต่หากควีนทรงถือกระเป๋าทรงต่ำลงมา นั่นหมายความว่า จบได้เดี๋ยวนี้ ฉันต้องการจะไปแล้ว”

ด้าน เว็บไซต์ britishheritage ได้ให้ข้อมูลเรื่องนี้ไว้ว่า พระองค์ทรงใช้กระเป๋าทรงถือ ในการส่งสัญญาณ เพื่อระบุความปรารถนาของพระองค์

หากพระองค์ทรงเปลี่ยนกระเป๋าจากพระกร (แขน) ข้างหนึ่งไปยังข้างหนึ่ง แสดงว่าพระองค์พร้อมที่จะยุติบทสนทนา ที่พระองค์กำลังมีพระราชปฏิสันถารอยู่ นอกจากนี้ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ทรงวางกระเป๋าไว้บนโต๊ะ เจ้าหน้าที่จะรู้ว่า พระองค์ทรงพร้อมที่จะออกจากงานภายใน 5 นาที

ขณะที่ รีเดอร์ ไดเจส ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่า หากพระองค์ทรงวางกระเป๋าไว้บนพื้น เป็นการส่งสัญญาณว่า พระองค์ต้องการได้รับการช่วยเหลือ จากสถานการณ์การเผชิญหน้านี้โดยเร็ว

นอกจากกระเป๋าทรงถือของพระองค์แล้ว หากทรงหมุน พระธำมรงค์ (แหวน) แต่งงาน หมายความว่า พระองค์ทรงต้องการจะออกจากบทสนทนาดังกล่าว โดยไม่ต้องการดีเลย์

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสมาชิกของพระราชวงศ์อังกฤษพระองค์อื่น จะไม่ได้ทรงใช้สัญญาณมือ เพื่อบ่งบอกความต้องการของพระองค์ แต่มีรายงานว่า เคท มิดเดิลตัน หรือ ดัชเชสออฟเคมบริดจ์ ทรงถือกระเป๋าไว้ข้างหน้าด้วยพระหัตถ์ทั้ง 2 ข้าง เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการจับมือกับแขกและแฟนๆ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง