สื่ออินเดียเผยคลิป สะพานแขวนแกว่ง ก่อนถล่มเทคนหลายร้อยคนร่วง เสียชีวิต 133 ราย

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม จากกรณีอุบัติเหตุสะพานถล่มขึ้นที่รัฐคุชราต ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของอินเดีย ทำให้ผู้คนหลายร้อยคนบนสะพานตกลงไปยังแม่น้ำมักชู มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 133 คน ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ดิ อินเดียน เอ็กซ์เพรส ได้เปิดเผยคลิปวิดีโอก่อนที่สะพานดังกล่าวจะถล่ม โดยเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด เผยให้เห็นกลุ่มคนที่ยืนอยู่ ขณะที่สะพานแกว่ง บางคนถึงกับจับสายเคเบิลของสะพานเพื่อทรงตัว ในเวลาไม่นาน สะพานก็พังทลายลง และผู้คนก็ตกลงไปในน้ำ

โดยสื่ออินเดียรายงานว่า มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 93 คน โดย 84 คน ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ ในเมืองมอร์บี ขณะที่ 9 คน อยู่ในโรงพยาบาลเอกชน และมีรายงานว่ามีผู้สูญหาย 2 คน

#Watch the CCTV footage of the bridge collapse in Gujarat's Morbi. Over 200 people have been rescued from the site of the incident, MoS Harsh Sanghvi said Monday. #MorbiBridgeCollapse

Follow live updates: https://t.co/yxhdG5Hw3P pic.twitter.com/d1cKoTSDQw

— The Indian Express (@IndianExpress) October 31, 2022