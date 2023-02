เผยคลิปนาทีชีวิต ทีมกู้ภัยตุรกี พบเหยื่อดินไหวรอดเพิ่มอีก 3 ราย หลังติดใต้ซากตึกถล่ม 296 ชม.

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ สำนักข่าวอนาโดลูของตุรกี เผยคลิปเหตุการณ์ขณะเจ้าหน้าที่กู้ภัยของตุรกีสามารถช่วยผู้รอดชีวิตที่ติดอยู่ใต้กองซากปรักหักพังของอาคารออกมาได้อีก 3 ราย ในวันเสาร์ (18 ก.พ.) นี้ ซึ่งเป็นวันที่ 13 แล้วนับจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง 7.8 และ 7.5 เขย่าประเทศตุรกีและซีเรียเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์

เหยื่อแผ่นดินไหวที่พบรอดชีวิตล่าสุด 3 รายนี้ เป็นชาย 1 ราย หญิง 1 ราย และเด็กอีก 1 ราย ที่ติดอยู่ใต้ซากอพาร์ตเมนต์คานาลี ในเมืองอันตาเกีย เมืองเอกของจังหวัดฮาทัย ของตุรกี มานานถึง 296 ชั่วโมง โดยทั้งหมดได้ถูกนำตัวขึ้นรถพยาบาลเพื่อส่งไปยังโรงพยาบาลในทันทีหลังได้รับการช่วยเหลือออกมาได้

ในคลิปเหตุการณ์เผยให้เห็นภาพผู้รอดชีวิตรายหนึ่งอยู่บนเปลหามในสภาพอิดโรยไร้เรี่ยวแรง ซึ่งยังปรากฏคราบเลือดให้เห็นบริเวณจมูก ขณะเจ้าหน้าที่ช่วยกันนำผ้าห่มคลุมร่างเพื่อให้ความอบอุ่น ขณะกำลังช่วยกันนำร่างของเขาขึ้นรถพยาบาลเพื่อส่งไปรักษาตัวต่อไป

Three more people, including a child, were rescued from the rubble in Türkiye’s southern Hatay province on Saturday, more than 296 hours after the first of two back-to-back earthquakes hit the region https://t.co/BW1gG4LCCB pic.twitter.com/iA8Bs2ZwpC

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 18, 2023