เม็กซิโกพาร่าง ‘โปรเตโอ’ สุนัข K9 กลับบ้าน หลังพลีชีพในภารกิจกู้ภัยแผ่นดินไหวตุรกี

กระทรวงกลาโหมเม็กซิโก เผยแพร่ภาพและคลิปวิดีโอขณะกองกำลังช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากกองทัพเม็กซิโก และกองทัพอากาศเม็กซิโก รวมทั้งสุนัขกู้ภัย (K9) เดินทางกลับจากการปฏิบัติภารกิจค้นหาผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศตุรกีเมื่อวันก่อน โดยมีประชาชนรอต้อนรับที่สนามบิน

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่นำร่าง “โปรเตโอ” (Proteo) หนึ่งในสุนัขกู้ภัยที่เม็กซิโกส่งไปร่วมปฏิบัติการ ซึ่งเสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติภารกิจ เดินทางกลับเม็กซิโกด้วย โดยร่างของโปรเตโอบรรจุอยู่ในโลงศพ คลุมด้วยธงชาติอย่างสมเกียรติ

นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่าในการแข่งขันฟุตบอลยูโรป้า คอนเฟอร์เรนซ์ ลีก คู่ แทร็ปซอนสปอร์ (ตุรกี) กับ บาเซิ่ล (สวิตเซอร์แลนด์) กองเชียร์ของแทร็ปซอนสปอร์ได้ชูแบนเนอร์ยักษ์ก่อนเริ่มเกม เพื่อเป็นกำลังใจและขอบคุณเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินที่ร่วมปฏิบัติการกู้ภัยในเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่ตุรกี โดยภาพที่ปรากฏมี “โปรเตโอ” รวมอยู่ด้วย

สำหรับ “โปรเตโอ” เสียชีวิตหลังจากซากปรักหักพังของอาคารได้ทรุดตัวลงมาถล่มทับขณะปฏิบัติภารกิจค้นหา แม้เจ้าหน้าที่จะช่วยกันดึงร่างของโปรเตโอออกมาจากใต้เศษซากได้ แต่ไม่อาจรักษาชีวิตของโปรเตโอเอาไว้ได้

ทางการของเม็กซิโกแถลงถึงการสูญเสียครั้งสำคัญว่า “ในฐานะสมาชิกของกองทัพและกองทัพอากาศเม็กซิโก เราเสียใจอย่างยิ่งที่ได้สูญเสียเพื่อนผู้ยิ่งใหญ่ของเรา สุนัขนามว่า ‘โปรเตโอ’ ที่บรรลุภารกิจในฐานะสมาชิกคณะผู้แทนเม็กซิโกในการค้นหาและช่วยเหลือพี่น้องของเราในตุรกี เราขอบคุณสำหรับผลงานที่หาญกล้าของคุณ”

Trabzonspor fans thank the emergency services with a tifo before their European clash vs. Basel, after the tragic recent earthquake in Türkiye. pic.twitter.com/7pSepEr8sE

— Football on BT Sport (@btsportfootball) February 16, 2023