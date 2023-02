ร่วมอาลัย Proteo สุนัขกู้ภัยเม็กซิโก ตายระหว่างปฏิบัติภารกิจที่ตุรกี

กระทรวงกลาโหมเม็กซิโก แจ้งข่าวการสูญเสีย สุนัขกู้ภัย Proteo (โปรเตโอ) สายพันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ด ระหว่างปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ตุรกี พร้อมยกย่องในความกล้าหาญของฮีโร่ 4 ขา

ขณะที่สำนักข่าว Clash Report รายงานว่า สุนัขกู้ภัย Proteo ตายขณะพยายามช่วยเหลือ 2 ชีวิต ที่ติดอยู่ในซากตึก นอกจากนี้ ยังเผยแผร่คลิปวิดีโอขณะเจ้าหน้าที่ร่วมกันไว้อาลัย Proteo โดยมีสุนัขกู้ภัยตัวอื่นๆ ร่วมพิธีด้วย

ด้านเพจเฟซบุ๊ก มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม : Environmental and Social Foundation ร่วมแสดงความเสียใจต่อการสูญเสีย “โปรเตโอ” โดยว่า สดุดีวีรกรรม K9 Proteo K9 ผู้กล้าจากเม็กซิโก

รัฐบาลเม็กซิโกไว้อาลัยเมื่อเช้าวันเสาร์ (11) การเสียชีวิตของ Proteo ซึ่งเป็นหนึ่งในสุนัข 10 ตัว ที่ประเทศส่งไปยังตุรกีเพื่อช่วยในการค้นหาและช่วยเหลือเหยื่อแผ่นดินไหว ในเมืองคาห์รามานมารัส ศูนย์กลางแผ่นดินไหว ตุรกี

K9 USAR Thailand ขอไว้อาลัยกับการจากไปของผู้กล้าในครั้งนี้ พวกเราทุกคนจะสานต่อปณิธานอันแกร่งกล้าของ K9 Proteo และจะจดจำเรื่องราวความดีงามตลอดการช่วยชีวิตมนุษย์ของ K9 Proteo ตลอดไป

Memorial ceremony was held for the Mexican search & rescue dog Proteo in Türkiye.

Advertisement

Proteo passed away while trying to save 2 people under the rubble. pic.twitter.com/qWqkDXfWxB

— Clash Report (@clashreport) February 12, 2023