เจาะแฟชั่นงานออสการ์ ‘เคต แบลนเชตต์’ เคยแต่งตัวรวมมูลค่ากว่า 600 ล้าน

ผู้หญิงกับแฟชั่นเป็นของคู่กัน ยิ่งงานใหญ่ระดับงานประกาศรางวัลอคาเดมี อวอร์ดส์ หรือ ‘ออสการ์’ รางวัลใหญ่ที่ถือว่า สุดยอด ของวงการบันเทิงฮอลลีวูด แฟชั่นการแต่งตัวของศิลปิน คนดังที่ปรากฎตัวบนพรมแดง ยิ่งถูกให้ค่า ให้ความสำคัญเป็นพิเศษถึงขนาดมีตัวเลขสูงถึง 7 หลัก หรือ 8 หลักกันเลยทีเดียว

Advertisment

นิตยสารอินไซเดอร์ อ้างข้อมูลจาก WalletHub เคยรายงานถึงชุดแฟชั่น เครื่องประดับที่ เคต แบลนเชตต์ นางเอกเจ้าบทบาทชาวออสเตรเลียนวัย 53 ปี สวมไปร่วมงานประกาศรางวัลออสการ์เมื่อปี 2557 ว่ามีมูลค่าสูงถึง 18.1 ล้านดอลลาร์ หรือราว 624 ล้านบาท

โอ้…ว้าว

Advertisement

ที่ตัวเลขมูลค่าชุด และเครื่องประดับของแบลนเชตต์ สูงลิ่วขนาดนั้น จากข้อมูลของ WalletHub ระบุว่าค่าใช้จ่ายเรื่องแฟชั่น การแต่งตัวให้ศิลปินดาราแต่ละคนที่ไปร่วมงานออสการ์ ขึ้นอยู่กับ ชื่อเสียง ความดังของศิลปินนั้นๆ ซึ่ง เคต แบลนเชตต์ นับเป็น นางเอกระดับหัวแถว หรือ เอ-ลิสต์ เสื้อผ้า หน้าผมของเธอจึงต้องได้รับการดูแล เอาใจใส่เป็นพิเศษ อีกทั้งในปี 2557 แบลนเชตต์ยังเป็น 1 ใน 5 ที่มีชื่อเข้าชิงนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง Blue Jasmine ชุดแฟชั่นของเธอยิ่งต้องได้รับความดูแล เอาใจใส่มากเป็นพิเศษยิ่งขึ้นไปอีก ด้วยโอกาสที่เธอจะได้ขึ้นไปเฉิดฉาย รับรางวัลบนเวทีย่อมมีความเป็นไปได้ 50/50

จากรายงานข่าวเล่าว่าในงานออสการ์ปี 2557 แบลนเชตต์ ดูงดงามละมุนตาในชุดราตรีสีทองนวลของ Armani Prive ปักประดับด้วยคริสตัลจากสวารอฟสกีสีทองอ่อน ราคาชุด 100,000 ดอลลาร์ ราว 3,450,000 บาท แต่เครื่องประดับ ประกอบด้วยต่างหูประดับด้วยโอปอล 62 เม็ด สร้อยข้อมือเพชร แหวนเพชร ที่แบลนเชตต์ สวมใส่ในค่ำคืนนั้นมีมูลค่ารวมถึง 18.1 ล้านดอลลาร์ ราว 624 ล้านบาท ขณะที่ค่าใช้จ่ายเรื่องแฟชั่น การแต่งตัวของผู้ร่วมงานออสการ์ มีราคาเฉลี่ยราว 1.5 ล้านดอลลาร์ ราว 52 ล้านบาทต่อคน

Advertisement

อย่างไรก็ดี มูลค่าเสื้อผ้า หน้าผมของแบลนเชตต์ในค่ำคืนนั้นก็คุ้มค่าต่อการทุ่มทุน เมื่อแบลนเชตต์ สามารถคว้ารางวัลออสการ์นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม มีภาพปรากฎสู่สายตาผู้ชม และสื่อทั่วโลก

สำหรับงานประกาศรางวัลออสการ์ปีนี้ ซึ่งเป็นครั้งที่ 95 จัดที่โรงละครดอลบี เธียเตอร์ นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา เมื่อค่ำวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม ตรงกับวันจันทร์ที่ 13 มีนาคมตามเวลาในไทย แบลนเชตต์ ก็ติด 1 ใน 5 เข้าชิงนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมอีกครั้งจากภาพยนตร์เรื่อง Tar แต่พ่ายรางวัลนี้ให้แก่ มิเชล โหย่ว นักแสดงเชื้อสายจีนวัย 60 ปีที่เกิดในมาเลเซีย ที่สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแสดงจากเอเชียคนแรกที่ได้รางวัลใหญ่นี้ไปจากบทบาทการแสดงใน Everything Everywhere All at Once

ในงานออสการ์ปีนี้ แบลนเชตต์ สวมใส่ชุดราตรีของ หลุยส์ วิตตอง ( LOUIS VUITTON ) ส่วน มิเชล โหย่ว สวมชุดราตรีของดิออร์ เครื่องประดับเพชรของ Moussaieff ,มิเชล วิลเลียมส์ สวมชุดราตรีของชาแนล เครื่องประดับจาก Tiffany & Co

เลดี้ กาก้า นักร้องซุปตาร์ สวมชุดราตรีสีดำของเวอร์ซาเช่ ( Versace ),นิโคล คิดแมน นางเอกดังมาในชุดราตรีสีดำของ Armani Prive