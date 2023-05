ศาลเคาะ! เอ็ด ชีแรน ชนะคดีละเมิดลิขสิทธิ์เพลงฮิต Let’s Get It On

สำนักข่าวบีบีซีรายงานเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคมว่า เอ็ด ชีแรน นักร้องเพลงป๊อปที่โด่งดังชาวอังอังกฤษ ชนะคดีละเมิดลิขสิทธิ์เพลงดัง Let’s Get It On แต่งโดย มาร์วิน เกย์ และ เอ็ด ทาวน์เซนด์ เมื่อปี 1973 หลังจากที่ศาลแมนฮัตตัน นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกาตัดสินว่า ชีแรนไม่ได้คัดลอกเพลงดังกล่าว ขณะแต่งเพลง Thinking Out Loud หนึ่งในผลงานเพลงยอดนิยมของตน

แคธริน ทาวน์เซนด์ กริฟฟิน ลูกสาวของ ทาวน์เซนด์ นักเขียนร่วมของเกย์ ผู้ยื่นฟ้องคดีนี้ กล่าวหาว่า ชีแรนละเมิดลิขสิทธิ์เพลงฮิตดังกล่าว เช่นเดียวกับที่ทายาทของเกย์ กล่าวว่า ชีแรน บริษัท (Warner Music Group และบริษัท Sony Music Publishing ติดค้างการชำระเงินค่าละเมิดลิขสิทธิ์

ด้านนักร้องและนักแต่งเพลงวัย 32 ปีซึ่งตกเป็นจำเลยได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ระบุว่า ตนขโมยองค์ประกอบของเพลงดังกล่าวมาแต่งเพลงยอดฮิตประจำปี 2014 ของตัวเองอย่าง Thinking Out Loud พร้อมประกาศกร้าวว่า ตนจะแขวนกีตาร์และสิ้นสุดการทำงานด้านดนตรี หากศาลแมนฮัตตันตัดสินว่ามีความผิดจริง

“ถ้ามันเกิดขึ้น ผมพอแล้ว ผมจะเลิก” ชีแรนตอบเมื่อถูกถามเกี่ยวกับความรู้สึกในการขึ้นศาลครั้งนี้

ในระหว่างการพิจารณาคดีแพ่ง ชีแรนได้ร้องเพลงพร้อมทั้งเล่นกีตาร์ในบทเพลง Thinking Out Loud โดยเขายืนกรานว่า ตนเขียนเพลงนี้ที่บ้านในอังกฤษกับ เอมี แวดจ์ เพื่อนของเขา และได้รับแรงบันดาลใจจากครอบครัวและความสัมพันธ์โรแมนติกครั้งใหม่ของเขาที่เพิ่งเริ่มต้นในขณะนั้น

ไอลีน ฟาร์กัส ทนายความของชีแรนกล่าวต่อคณะลูกขุนว่า ความคล้ายคลึงกันของทางเดินคอร์ด (chord progressions) และจังหวะของเพลงทั้งสองเป็นดั่งการใช้ “ตัวอักษรของพยัญชนะทางดนตรี”

“สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานทางดนตรีที่นักแต่งเพลงในปัจจุบันและต่อไปในอนาคตต้องมีอิสระในการใช้ มิฉะนั้นพวกเราทุกคนที่รักดนตรีจะมีสถานะย่ำแย่มากขึ้น” เธอกล่าว

ด้านนักดนตรีวิทยาในทีมกฎหมายของชีแรนกล่าวต่อศาลว่า มีการใช้ลำดับสี่คอร์ดที่เป็นปัญหาในเพลงจำนวนมากก่อนที่เกย์และทาวน์เซนด์จะปล่อยเพลงฮิตของพวกเขาออกมาในปี 1973

ด้านคีชาร์ ไรซ์ ซึ่งเป็นทนายของฝั่งทายาททาวน์เซนด์ กล่าวว่า โจทก์ไม่ได้อ้างว่าเป็นเจ้าขององค์ประกอบทางดนตรีพื้นฐานเหล่านั้น แต่อ้างสิทธิถึง “วิธีการประสานองค์ประกอบทั่วไปเหล่านี้อย่างมีเอกลักษณ์”

อย่างไรก็ดี เมื่อคณะผู้พิพากษาตัดสินว่า ชีแรนได้แต่งเพลงของตนเองอย่างอิสระไม่พึ่งพาใคร ส่งผลให้เขาชนะคดี นักร้องนักแต่งเพลงผู้นี้ก็ได้ลุกขึ้นและโผกอดคณะของตน

ขณะการแถลงข่าวด้านนอกศาล ชีแรนกล่าวว่า ตนรู้สึกมีความสุขอย่างเห็นได้ชัดต่อคำตัดสินครั้งนี้

“ดูเหมือนว่าผมไม่ต้องเกษียณอายุการทำงานของผมหลังจากนี้” ชีแรนกล่าว และว่า “แต่ในขณะเดียวกัน ผมรู้สึกหงุดหงิดอย่างมากที่ข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลอย่างนี้ได้รับอนุญาตให้ถูกดำเนินการในชั้นศาล”

ชีแรนกล่าวอีกว่า “หากศาลตัดสินในทางตรงกันข้าม พวกเราอาจต้องบอกลาเสรีภาพที่สร้างสรรค์ของเหล่าแต่งเพลง” พร้อมย้ำว่า “ผมไม่ยอมและจะไม่มีวันเป็นกระปุกออมสินให้ใครมาเขย่าและเอาเงินไปได้”

หลังจากที่ศาลตัดสินให้ฝ่ายจำเลยเป็นผู้ชนะคดี กริฟฟิน ทายาทของทาวน์เซนด์ เดินผ่านนักข่าวไปอย่างรวดเร็วขณะสูบบุหรี่

ทั้งนี้ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ชีแรนต้องขึ้นศาลเนื่องจากผลงานเพลงของตน ปีที่แล้วนักร้องผู้นี้ก็เคยชนะคดีลิขสิทธิ์ที่ศาลสูงในลอนดอนจากผลงาน Shape of You ปี 2017 เช่นกัน