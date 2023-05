ฟ้าหลังฝน..อัลบัม ‘Subtract’ เอ็ด ชีแรน พุ่งติดอันดับ 1 ชาร์ตเพลงในอังกฤษ

รอยเตอร์ รายงานเมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม อัลบัม Subtract ผลงานเพลงล่าสุดของ เอ็ด ชีแรน นักร้องป๊อป สตาร์ วีย 32 ติดอันดับ 1 ในชาร์ตเพลงของอังกฤษ หลังจากนักร้องซุปตาร์เพิ่งชนะคดีละเมิดลิขสิทธิ์เพลงผ่านไป 1 สัปดาห์ เมื่อศาลแมนฮัตตัน นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกาตัดสินให้ ชีแรนชนะคดีที่ถูกแคธริน ทาวน์เซนด์ กริฟฟิน ลูกสาวของ เอ็ด ทาวน์เซนด์ ยื่นฟ้องว่า ก็อปปี้ทั้งคอร์ด และองค์ประกอบหลายอย่างในเพลง Let’s Get It On ไปแต่งเพลง Thinking Out Loud เพลงฮิตของชีแรนที่ออกมาเมื่อปี 2557

ข่าวระบุ Official Charts Company ซึ่งรวบรวมชาร์ตสถิติอย่างเป็นทางการในสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ และฝรั่งเศส รายงานว่า “Subtract ” สตูดิโออัลบัมชุดที่ 6 ของชีแรน “ติดท็อป ชาร์ตอย่างไร้ที่ติ ” ทั้งยังเป็นอัลบัมที่ขายได้เร็วที่สุดประจำปี 2023 ณปัจจุบัน และเป็นอัลบัมขายดีที่สุดประจำสัปดาห์

นักวิจารณ์ต่างชื่นชมผลงานอัลบัมชุดนี้ หนังสือพิมพ์เดอะ เทเลกราฟ เขียนถึง Subtract โดยเรียกเป็นผลงานเพลง “ที่เป็นเหมือนยาบรรเทาปวดที่ทรงพลังสำหรับจิตวิญญาณที่กำลังเจ็บปวด ” ขณะที่เดอะ การ์เดี้ยน ยกย่องว่า “เป็นอัลบัมที่ดีที่สุดตลอดกาลของเขาได้อย่างง่ายดาย”

ทั้งนี้ ชีแรน ใช้เวลาทำอัลบัมชุดนี้มาสักระยะ แต่นำผลงานเพลงกลับมาเขียนใหม่อีกครั้งเมื่อต้นปีที่แล้ว หลังจากเกิดเหตุการณ์สะเทือนใจหลายเรื่อง ตั้งแต่การเสียชีวิตของ จามาล เอ็ดเวิร์ดส์ เพื่อนรัก ต่อมาภรรยาของชีแรนที่กำลังตั้งครรภ์ ยังตรวจพบเนื้องอก ซึ่งจะผ่าตัดได้ก็ต่อเมื่อคลอดลูกแล้ว และชีแรนยังเจอคดีเรื่องละเมิดลิทธิ์เพลง ที่ถูกกล่าวหาว่า เพลง”Shape of You “ของเขาไปละเมิดลิขสิทธิ์เพลงOh Why แต่สุดท้ายชีแรนก็ชนะคดี