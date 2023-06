รู้จัก เรือดำน้ำของ OceanGate ที่หายไประหว่างสำรวจซาก ‘ไททานิก’ กับปฏิบัติการค้นหาที่ไม่ง่าย

รู้จัก เรือดำน้ำของ OceanGate ที่หายไประหว่างสำรวจซากเรือไททานิก กับปฏิบัติการค้นหาที่ไม่ง่าย

เป็นปฏิบัติการ ที่คนทั้งโลกต่างร่วมกันเอาใจช่วย เมื่อ เรือดำน้ำขนาดเล็ก ที่พานักท่องเที่ยวลงไปสำรวจซากเรือไททานิก ในมหาสมุทรแอตแลนติก ขาดการติดต่อกับเรือโพลาร์ พรินซ์ ที่เป็นเรือสนับสนุนที่ขนส่งเรือลำนี้ไป และหายสาปสูญไปตั้งแต่เมื่อ 18 มิถุนายน ตามเวลาสหรัฐ

บ่ายวันที่ 19 มิถุนายน ตามเวลาในสหรัฐ พลตรีจอห์น เมาเกอร์ จากหน่วยยามฝั่งสหรัฐ แถลงข่าวว่า คาดว่ามีเวลาเหลืออยู่เพียง 70 ชั่วโมง จากเวลาเต็มทั้งหมด 96 ชั่วโมง

“ทีมกู้ภัยกำลังเร่งดำเนินการอย่างเต็มกำลัง และทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อนำผู้ที่อยู่บนเรือกลับบ้านอย่างปลอดภัย” พลเรือตรีเมาเกอร์กล่าว

เรือดำน้ำ ลำดังกล่าว เป็น เรือดำน้ำไททัน ของบริษัทโอเชียน เกท บริษัทที่ให้บริการเรือดำน้ำ แบบมีลูกเรือ ที่มีวัตถุประสงค์ในการสำรวจ วิจัย เป็นเรือดำน้ำขนาดเท่ารถบรรทุก น้ำน้ำหนัก 23,000 ปอนด์ ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์และไททาเนียม บรรทุกผู้โดยสาร 5 คน ดำลงไปใต้ท้องทะเล ลึกลงไป 3,800 เมตร ใต้ผิวมหาสมุทร โดยมีออกซิเจนเพียงพอสำหรับ 4 วัน หรือ 96 ชั่วโมง

ในผู้โดยสารทั้ง 5 คนนั้น จะมีคนขับเรือ 1 คน ผู้เชี่ยวชาญอีก 1 คน และ แขกที่นั่งไปด้วย 3 คน ซึ่งขณะนี้ ทราบชื่อว่า 1 ในนั้นคือ นายฮามิช ฮาร์ดิง มหาเศรษฐีนักธุรกิจและนักสำรวจชาวอังกฤษวัย 58 ปี ที่เพิ่งประกาศผ่านโซเชียลมีเดีย ว่าจะเข้าร่วมปฏิบัติการกู้ซากไททานิก

ผู้โดยสารอีก 2 คนบนเรือ ได้แก่ ชาห์ซาดา ดาวูด นักธุรกิจชาวปากีสถาน และ สุไลมาน ดาวูด ลูกชายของเขา ซึ่งครอบครัว ได้ประกาศออกมา ดาวูด เป็นรองประธานของกลุ่มบริษัทที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของปากีสถาน คือ Engro Corporation ซึ่งมีการลงทุนด้านปุ๋ย การผลิตยานยนต์ พลังงาน และเทคโนโลยีดิจิทัล ตามเว็บไซต์ของ SETI ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยในแคลิฟอร์เนียที่เขาเป็นผู้ดูแล เขาอาศัยอยู่ในอังกฤษกับภรรยาและลูกสองคน

ในการเดินทางของเรื่อง โอเชียน เกท ไปยังเรือไททานิกนี้ ออกเดินทางจาก เซนต์ จอห์น นิวฟาวด์แลนด์ ไปยังซากเรือที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 370 ไมล์ โดยทริปแต่ละครั้ง ใช้เวลาเดินทาง 8 วัน และจะใช้เวลาดำน้ำเพื่อไปยังซากเรือ และขึ้นสู่พื้นผิวประมาณ 8 ชั่วโมง

มีค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งราว 250,000 ดอลลาร์ หรือราว 8.7 ล้านบาท ซึ่งมีการรายงานว่า การเดินทางครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 ของปี

Despite being in the middle of the North Atlantic, we have the internet connection we need to make our #Titanic dive operations a success – thank you @Starlink! pic.twitter.com/sujBmPr3JD

— OceanGate Expeditions (@OceanGateExped) June 1, 2023