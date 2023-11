แก่แต่เก๋า! Now and Then เพลงใหม่เดอะ บีเทิลส์ขึ้นแท่นอันดับ 1 เพลงฮิตแดนผู้ดี ครั้งแรกรอบ 54 ปี

สำนักข่าวเอเอฟพีและบีบีซีรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน Now and Then เพลงใหม่ล่าสุดของวงชื่อดังในตำนานจากเมืองลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษอย่าง เดอะ บีเทิลส์ ได้ทะยานขึ้นสู่อันดับ 1 เพลงฮิตของอังกฤษเป็นเพลงแรกในรอบ 54 ปีของวง นับตั้งแต่เพลง The Ballad of John and Yoko ที่ออกวางจำหน่ายในปี 1969 โดยเซอร์พอล แม็กคาร์ตนีย์ หนึ่งในสมาชิกของวงได้กล่าวถึงความสำเร็จดังกล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่าซาบซึ้งใจอย่างมาก

เพลง Now and Then มีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) เข้ามาช่วยแยกเสียงร้องของจอห์น เลนนอน หนึ่งในสมาชิกของวง จากเทปที่เขาบันทึกเสียงเอาไว้ในปี 1978 เพียง 2 ปีก่อนที่เขาจะถูกยิงเสียชีวิตที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และนำเสียงที่ถูกบันทึกไว้ในอดีต อาทิ ท่อนกีต้าร์ของจอร์จ แฮร์ริสัน มือกีต้าร์ผู้ล่วงลับของวงที่บันทึกไว้ในปี 1995 รวมเข้ากับท่อนใหม่ของสมาชิกวงที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างแม็กคาร์ตนีย์ วัย 81 ปีและริงโก สตาร์ มือกลองวัย 83 ปี ถือเป็นการกลับมารวมวงเดอะ บีเทิลส์เป็นครั้งสุดท้าย

การทะยานขึ้นสู่อันดับ 1 ซิงเกิลของเกาะอังกฤษครั้งนี้ ทำให้เดอะ บีเทิลส์ทำสถิติวงดนตรีที่ว่างเว้นจากรั้งตำแหน่งเพลงฮิตอันดับ 1 นานที่สุด และยังทำสถิติเป็นวงที่เพลงฮิตที่รั้งอันดับ 1 ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายห่างกันนานที่สุดด้วย

ทั้งนี้ เพลงแรกของเดอะ บีเทิลส์ที่ขึ้นสู่ตำแหน่งเพลงฮิตอันดับ 1 คือเพลง From Me to You ในปี 1963 หรือเมื่อกว่า 60 ปีที่แล้ว ยิ่งไปกว่านั้น Now and Then ยังเป็นซิงเกิลที่มียอดขายเร็วที่สุดของปีจนถึงตอนนี้ และเป็นวงที่สมาชิกมีอายุมากที่สุดที่เพลงขึ้นอันดับ 1 เพลงฮิต ทำให้แม็กคาร์ตนีย์และสตาร์เป็นศิลปินที่มีอายุมากเป็นอันดับ 2 และ 3 ที่มีเพลงขึ้นอันดับ 1 เพลงฮิต รองจากร้อยเอกเซอร์ทอม มัวร์ อดีตทหารผ่านศึกชาวอังกฤษที่เคยร้องเพลง You’ll Never Walk Alone เวอร์ชั่นคัฟเวอร์ ที่ขึ้นอันดับ 1 เพลงในตารางขณะวัย 99 ปี

แม้หลายคนจะตั้งตารอฟังบทเพลงดังกล่าวของเดอะ บีเทิลส์ แต่เสียงตอบรับจากนักวิจารณ์กลับไม่ดีนัก เจฟฟ์ เอ็ดเกอร์ จากหนังสือพิมพ์เดอะวอชิงตันโพสต์ให้ความเห็นว่า “Now and Then ไม่ใช่เพลงที่แย่ แต่มันแค่ธรรมดาไปหน่อย” ขณะที่วิล ฮอดจ์กินสัน นักวิจารณ์จากหนังสือพิมพ์เดอะไทมส์กล่าวว่า แม้เพลงดังกล่าวจะมีการใช้เทคโนโลยีเอไอได้เป็นอย่างดี แต่เพลงนี้ยังคงห่างไกลกับคำว่า “ผลงานระดับชิ้นเอก”

