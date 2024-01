เจ้าชายอับดุล มาทีน แห่งบรูไน เผยภาพคู่ว่าที่พระชายา อวยพรปีใหม่ ก่อนเข้าพิธีเสกสมรส

เป็นภาพน่าประทับใจ หลังจากสำนักพระราชวังบรูไน ออกมาเปิดเผยว่า เจ้าชายอับดุล มาทีน โบลเกียห์ แห่งบรูไน เตรียมเข้าพิธีเสกสมรสกับ อนิชา คาเลบิก ซึ่งหลังจากประกาศข่าวอย่างเป็นทางการเมื่อตุลาคมที่ผ่านมา ก็ทำให้หลายคนให้ความสนใจไม่น้อย

โดยล่าสุด เจ้าชายอับดุล มาทีน ได้ทรงโพสต์ภาพคู่กับ อนิชา คาเลบิก ว่าที่พระชายา เป็นภาพแรกอย่างเป็นทางการ เพื่อร่วมอวยพรปีใหม่ 2024 ว่า “Wishing you all the best for 2024”

สำหรับ อนิชา คาเลบิก หรือชื่อเต็มว่า อนิชา อิซา คาเลบิก อยู่ในกลุ่มพระสหายของเจ้าชายอับดุล มาทีน ก่อนจะขยับฐานะมาเป็นคนรู้ใจ เธอเป็นหลานสาวของ เปฮิน ดาโต๊ะ ฮาจิ อิซา ที่ปรึกษาขององค์สุลต่าน และหนึ่งในผู้ก่อตั้งสายการบินรอยัล แอร์ไลน์

ว่าที่พระชายา มีเชื้อสายโครเอเชียจากฝั่งบิดา เติบโตและใช้ชีวิตส่วนใหญ่ที่อังกฤษ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบาธ

ทั้งนี้ พระราชพิธีเสกสมรส จะมีขึ้นในวันที่ 7-16 มกราคม เป็นเวลา 10 วัน โดยพิธีเฉลิมฉลองสมรสนั้น จะมีขึ้นในวันที่ 15 ตุลาคม โดยยังไม่มีการประกาศรายชื่อของแขกที่จะเข้าร่วมงานดังกล่าวอย่างเป็นทางการ

ที่มา townandcountrymag

