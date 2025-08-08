เปิดอีกด้าน เตีย เสียม ลูกเตียบันห์ เจ้าของปั๊มน้ำมันกัมพูชา นักแข่งรถระดับแชมป์ พูดไทยชัดแจ๋ว

เปิดอีกด้าน เตีย เซียม เจ้าของปั๊มน้ำมันกัมพูชา นักแข่งรถระดับแชมป์ พูดไทยชัดแจ๋ว
กลายเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์ สำหรับตระกูล ‘เตีย’ แห่งกัมพูชา ที่ก่อนหน้านี้ เตีย เสียม (Tea Siam) ลูกชายของ เตีย บันห์ อดีตรมว.กลาโหมกัมพูชา และผู้เป็นพี่ชายของ เตีย เซย ฮา รองนายกฯ รมว.กลาโหมคนปัจจุบัน โดยก่อนหน้านี้ เตีย เสียม หนุ่มเจ้าของธุรกิจปั๊มน้ำมันปตท.ในกัมพูชา ออกมาประกาศรีแบรนด์ปั๊มใหม่แทนปตท.โดยใช้ชื่อ ว่า “Peace petroleum Cambodia”
อ่านข่าว – เตีย เสียม ลูกชายเตีย บันห์ โชว์ภาพปั๊มน้ำมันใหม่แห่งสันติภาพ หลังยกเลิกสัญญากับ ปตท.
จากกรณีดังกล่าว ทำให้บทบาทของ เตีย เสียม เริ่มเป็นที่รู้จักในประเทศไทยมากขึ้น โดยมีการเปิดเผยว่า เตีย เสียม มีอีกชื่อว่า อธิพัชร์ นิธิหิรัญชัยกิจ หรือ น้าสยาม หรือ สยาม บุญช่วย ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างดีในแวดวงแข่งรถประเทศไทย
นอกจากนี้ เขายังมีอีกฉายา ที่คนในวงการรถเรียกอย่างติดปาก คือ น้าหยามแห่งโปรโตไทป์ (Siam Phototype) เจ้าของอู่ซ่อมรถโปรโตไทป์ ย่านคลอง 5 ปทุมธานี
อย่างไรก็ตาม สยามโปรโตไทป์ ก็มีสาขาในกัมพูชา ตั้งอยู่กรุงพนมเปญ เป็นอู่ที่มีเครื่องมือระดับมืออาชีพ สำหรับการออกแบบ ปรับเปลี่ยน ปรับแต่ง และสร้างรถยนต์คันใหม่ให้กับลูกค้าได้อย่างครบครัน และมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ สยามยังเป็นผู้คร่ำหวอดในวงการแข่งรถทางตรงที่เรียกว่า “แดร็ก” ทั้งที่ไทยและกัมพูชา และยังเคยคว้าแชมป์ Souped Up Thailand Record ปี 2557 ทุบสถิติความเร็วได้ที่ 7.466 วินาทีเท่านั้น
ในบทสัมภาษณ์ที่เขาเคยให้ไว้กับ MaxTV ยังพบว่า เขาสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว นอกจากเรื่องแข่งรถ เตีย เสียม ยังมักจะโพสต์ภาพกิจกรรมครอบครัว ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวของเขาอยู่เสมอ
สำหรับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม โปรโตไทป์ นั้น ข้อมูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่าจดทะเบียน 13 พ.ย.2456 มีทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท เพื่อ ประกอบกิจการค้าอะไหล่และอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์พร้อมติดตั้ง มีนายอธิพัชร์ นิธิหิรัญชัยกิจ ลงหุ้นด้วย เงินสด จำนวน 1,800,000 บาท ตั้งอยู่ที่ คลองสี่ ปทุมธานี
โดยงบการเงินปีล่าสุด 2567 มี รายได้ 612,196 บาท ขาดทุน 306,218 บาท
ขอบคุณข้อมูล autosport