คุมตัว วัน มรณา แม่ค้าครีม เลิฟ ริยา อินฟลูดังเขมร ส่งศาลแล้ว เปิดเหตุผลถูกรวบ
จากกรณีเมื่อวันที่ 14 ส.ค.ที่ผ่านมา สื่อเขมรรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ จ.กันดาล ได้เข้าล้อมจับกุม เชง เสร็ยร็วต หรือ วัน มรณา เจ้าของร้านโลชั่นชื่อดัง Love Riya คาบ้านพักในเมืองบอเรย์ เอ็มแอล เมืองทัคเมา จังหวัดกันดาล
ล่าสุด เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม เฟรชนิวส์ รายงานเพิ่มเติมว่า เจ้าของแบรนด์ เลิฟ ริยา ถูกส่งตัวไปศาลจังหวัดกันดาลแล้ว ในช่วงบ่ายของวันนี้ หลังจากเสร็จสิ้นการสอบสวนที่สถานีตำรวจ
เฟรชนิวส์ รายงานอีกว่า การจับกุมครั้งนี้ เนื่องด้วยใช้ถ้อยคำที่ยั่วยุบนโซเชียลมีเดีย