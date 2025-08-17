เอาแล้ว! ‘ไมเคิล อัลฟาโร’ ตอบรับคำเชิญ ‘จิรายุ’ พร้อมมาไทย ดูทุ่งกับระเบิด อ้างเตรียมรายงานผลให้ ‘ทรัมป์’
สืบเนื่องจากที่นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา (ศบ.ทก.) กล่าวเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม เชิญให้นายไมเคิล อัลฟาโร นักล็อบบี้ยิสต์ระดับรัฐบาลกลางและเจ้าของบริษัท PR ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ที่ชื่อ Capitol Hill & Friends ที่ทางกัมพูชาอ้างว่าเป็นสื่อมวลชนของทำเนียบขาวสหรัฐที่เพิ่งลงพื้นที่ดูสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ให้เดินทางมาที่ประเทศไทย และจะพานายไมเคิลไปที่บริเวณจุดที่มีการวางระเบิดด้วยตัวเองนั้น ตามที่เคยมีการรายงานไปก่อนหน้านี้ (อ่านข่าว จิรายุ เดือดไมเคิล รับจ้างเขมรเซตฉากใส่ร้าย ท้ามาไทยฟรี อาสาพาไปไลฟ์สดในทุ่งกับระเบิด)
ล่าสุด นายอัลฟาโรโพสต์เฟซบุ๊กเมื่อกลางดึกของวันเดียวกันเพื่อตอบรับคำเชิญของนายจิรายุ โพสต์ของอัลฟาโรระบุว่า ตอนนี้ตนกำลังลงพื้นที่อยู่ในกัมพูชา แต่ได้รับคำเชิญจากรัฐบาลไทยให้ข้ามฝั่งไปฟังเรื่องราวต่างๆ ในฝั่งไทยด้วยตัวเอง ในฐานะนักข่าว เป้าหมายของตนคือการสืบค้นหาความจริงในความขัดแย้งในพรมแดนแห่งนี้จากทั้งสองฝ่ายและรายงานตรงไปให้ชาวอเมริกันและโลกได้รับรู้
นายอัลฟาโรระบุด้วยว่า ภายหลังจากที่ตนได้พบกับเจ้าหน้าที่ของไทย จะรายงานข้อมูลต่างๆ ให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐให้รับทราบ เพื่อที่ทรัมป์จะได้ตัดสินใจถึงแนวทางข้างหน้าไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนระหว่างไทยและกัมพูชา อัลฟาโรปิดท้ายด้วยว่าโปรดส่งชื่อผู้ติดต่อให้กับตนเพื่อทำให้เกิดการเดินทางครั้งนี้ขึ้น
สำนักข่าวกัมพูชาอ้างอิงการรายงานข่าวของอัลฟาโร ที่เดินทางลงพื้นที่ดูชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ฝั่งกัมพูชาพร้อมกับกล่าวหาประเทศไทย พร้อมกับทำคลิปวิดีโอลงบนโซเชียลมีเดียโดยสื่อกัมพูชาอ้างว่าอัลฟาโรเป็นนักข่าวของทำเนียบขาวสหรัฐ แต่ต่อมาอัลฟาโรได้ลบคลิปวิดีโอดังกล่าวออกไปแล้ว