สำรวจเรือรบลำใหม่ เกาหลีเหนือ รองรับอาวุธนิวเคลียร์ คิมจองอึน ปลื้ม สั่งทดสอบประสิทธิภาพ ต.ค.นี้
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม สื่อต่างประเทศรายงานว่า นายคิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ ได้ตรวจเยี่ยมเรือรบลำใหม่ของเกาหลีเหนือ “เรือพิฆาต ชเวฮยอน (Choe Hyon)” ขนาด 5,000 ตัน นับได้ว่าเป็นเรือรบที่ล้ำสมัย และติดตั้งระบบรองรับอาวุธนิวเคลียร์ได้ หลังจากเปิดตัวครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน ที่ท่าเรือตะวันตกเมืองนัมโพ เมื่อวันจันทร์ ช่วงเวลาเดียวกับที่กองทัพเกาหลีใต้และสหรัฐ เริ่มต้นฝึกซ้อมร่วมใหญ่ประจำปี
โดยการไปตรวจสอบเรือในครั้งนี้ เผยให้เห็นภาพของเขาที่ดาดฟ้า ในห้องทำงานกัปตันเรือ และ บนเตียง 2 ชั้น รวมถึงบนสะพานเดินเรือ ขณะที่บางภาพได้ถูกเบลอเพื่อไม่ให้เห็นอุปกรณ์ในด้านหลัง
เรือรบชเวฮยอน เป็นเรือพิฆาตขนาด 5,000 ตัน เปิดตัวครั้งแรกเมื่อเมษายน โดยจะเริ่มบริการได้ในปี 2569 และ รองรับอาวุธได้หลายประเภท รวมถึง อาวุธต่อต้านอากาศยาน และต่อต้านเรือ ขีปนาวุธพิสัยไกล ขีปนาวุธร่อนที่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้
รายงานระบุว่า คิมจองอึน พอใจกับความคืบหน้าของเรือ และสั่งให้ทดสอบประสิทธิภาพในเดือนตุลาคมนี้
เกาหลีเหนือได้เปิดตัวเรือพิฆาตลำที่ 2 รุ่นเดียวกันเมื่อเดือนพฤษภาคม แต่ได้รับความเสียหายระหว่างพิธีปล่อยลงน้ำที่ท่าเรือชองจิน ทางตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้คิมโกรธแค้นมาก และกล่าวว่าเป็นอาชญากรรม