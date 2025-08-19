เตรียมตั้งข้อหา 5 วัยรุ่น กลั่นแกล้ง ซาร่า นักเรียนม.1 ชาวมาเลเซีย
จากกรณีที่สั่นสะเทือนไปทั่วทั้งมาเลเซีย เมื่อ ซาร่า ไกรีนา มหาธีร์ นักเรียนสาว ม.1 วัย 13 ปี โรงเรียนประจำศาสนาแห่งหนึ่ง ถูกพบหมดสติที่โรงเรียน ก่อนจะเสียชีวิตต่อมาที่โรงพยาบาลควีนอลิซาเบธที่ 1 ในเมืองโกตาคินาบาลู
คดีดังกล่าวโด่งดังทั่วมาเลเซีย เมื่อมีคำกล่าวอ้างว่าเธอถูกบูลลี่ และมีคนอ้างว่าเธอถูกใส่เข้าไปในเครื่องซักผ้า แม้ว่าต่อมา ทนายของครอบครัวจะออกมาบอกว่าเป็นเพียงการคาดเดา และขอให้ลบข้อมูลดังกล่าวออกไปทันที กระทั่งนำไปสู่การขุดศพของเธอขึ้นมาชันสูตร
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม นิวสเตรทไทม์ส รายงานว่า จากการเปิดเผยของสำนักงานอัยการสูงสุด เด็กหญิงวัยรุ่น 5 คน คดี ซาร่า ไกรีนา มหาธีร์ จะถูกตั้งข้อหาในวันพรุ่งนี้ โดยเป็นเพียงข้อหากลั่นแกล้งเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของนักเรียนหญิงวัย 13 ปีแต่อย่างใด
สำนักอัยการฯยังระบุว่า จึงกล่าวได้ว่า ยังคงต้องมีการไต่สวนเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตของซาร่า
ในแถลงการณ์วันนี้ สำนักอัยการฯ ระบุว่า เรื่องนี้เพื่อตอบสนองต่อข้อเรียกร้องจากทนายความ ที่เป็นตัวแทนของครอบครัวซารา ที่เรียกร้องให้กรม เลื่อนการดำเนินคดีกับผู้เยาว์เหล่านี้ออกไป และตั้งข้อหาพวกเขาตามมาตรา 507ดี แห่งประมวลกฎหมายอาญาแทน ในข้อหาทำให้บุคคลอื่นเชื่อว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ยังระบุด้วยว่า การตัดสินใจดำเนินคดีตามข้อกล่าวหาปัจจุบัน อาศัยหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ได้มาระหว่างสอบสวน และระบุว่า ความผิดดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการกลั่นแกล้ง และไม่มีความเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเด็กอายุ 13 ปีแต่อย่างใด
ก่อนหน้านี้ ครอบครัวของซาร่า ได้เรียกร้องให้ตั้งข้อหาวัยรุ่น 5 คน ที่ต้องสงสัยว่ากลั่นแกล้งเธอ ภายใต้มาตรา 507ดี แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี ปรับ หรือทั้งทั้งจำและปรับ
ในแถลงการณ์ ทนายความของครอบครัวกล่าวว่า พวกเขาได้ยื่นอุทธรณ์ต่ออัยการสูงสุดเพื่อขอให้ระงับการดำเนินคดีตามมาตรา 507C(1) แห่งประมวลกฎหมายอาญา
คาดว่าผู้เยาว์ทั้งห้าคน จะถูกตั้งข้อหาที่ศาลเยาวชนเมืองโกตากีนาบาลูในวันพรุ่งนี้ ในความเชื่อมโยงกับคดีกลั่นแกล้งที่เกี่ยวข้องกับซาร่า