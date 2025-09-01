ยังเพิ่มต่อเนื่อง ยอดดับแผ่นดินไหว อัฟกานิสถาน พุ่ง 622 ราย เจ็บกว่า 1,500 คน
เมื่อวันที่ 1 กันยายน จากกรณีเหตุแผ่นดินไหวความรุนแรง 6.0 สั่นสะเทือนภาคตะวันออกของประเทศอัฟกานิสถานติดชายแดนปากีสถาน เหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 23.47 น. ของวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคมตามเวลาท้องถิ่นนั้น โดยเบื้องต้นมีรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตมากกว่า 250 ราย ตามที่ได้รายงานไปแล้วนั้น
ล่าสุด รอยเตอร์รายงานว่า เจ้าหน้าที่ได้ออกมาเปิดเผยว่า มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 600 คน และบาดเจ็บ 1,500 คน จากเหตุแผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงที่สุดของอัฟกานิสถาน โดยเฮลิคอปเตอร์ยังคงลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล หลังจากนำตัวออกจากซากปรักหักพังได้ และกำลังเร่งค้นหาผู้เสียชีวิต
กระทรวงมหาดไทยอัฟกานิสถาน ซึ่งอยู่ภายใต้ตาลีบัน กล่าวว่า แผ่นดินไหวคร่าผู้คนอย่างน้อย 622 ราย แบ่งเป็นที่ คูนา 610 ราย และที่นันกาฮาร์ 12 ราย มีผู้บาดเจ็บมากกว่า 1,500 คน บ้านเรือนเสียหายจำนวนมาก
อับดุล มาเตน กานี โฆษกกระทรวงมหาดไทยระบุว่า เจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้สามารถให้การสนับสนุนอย่างครอบคลุมและเต็มที่ โดยอ้างหลักความพยายามในหลายๆ ด้าน ตั้งแต่ความมั่นคง ไปจนถึงอาหารและสาธารณสุข
ในกรุงคาบูล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกล่าวว่า หน่วยกู้ภัยกำลังเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งเป็นที่ตั้งของแผ่นดินไหวและน้ำท่วมอย่างยาวนาน
แผ่นดินไหวครั้งนี้เป็นแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในอัฟกานิสถานนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 ซึ่งครั้งนั้นเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.1 แมกนิจูด คร่าชีวิตผู้คนอย่างน้อย 1,000 คน
หน่วยกู้ภัยกำลังเร่งค้นหาผู้รอดชีวิต ในพื้นที่ชายแดนภูมิภาคไคเบอร์ปัคตุนควาของปากีสถาน ซึ่งบ้านเรือนที่ก่อด้วยดินและหินถูกทำลายราบเป็นหน้ากลอง จากแผ่นดินไหวเมื่อเที่ยงคืนที่ระดับความลึก 10 กิโลเมตร