ผู้ชุมนุมอินโดฯ ยกเลิกประท้วง ในกรุงจาการ์ตา เลี่ยงการปราบปรามรุนแรง จากรบ.
เมื่อวันที่ 1 กันยายน สื่อต่างประเทศ รายงานว่า กลุ่มนักศึกษาบางส่วน รวมถึงภาคประชาสังคม ได้ยกเลิกการประท้วงในกรุงจาการ์ตา หลังจากผู้มีอำนาจได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในเมืองหลวง ภายหลังการลุกฮือดุเดือดของประชาชน ในเรื่องสวัสดิการของสมาชิกรัฐสภา ระยะเวลา 1 สัปดาห์ จนมีผู้เสียชีวิต
อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวแทนนักศึกษาได้พูดถึง “เงื่อนไขที่เป็นไปไม่ได้” สำหรับการตัดสินใจยกเลิกการประท้วง ขณะที่สหพันธ์สตรีอินโดนีเซีย กล่าวว่า มีจุดประสงค์ เพื่อหลีกเลี่ยงการปราบปรามจากจากเจ้าหน้าที่
การประท้วงเริ่มขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ก่อนจะกระจายไปทั่วประเทศ ดูเหมือนจะทวีความดุเดือดมากขึ้นทั้งขนาดของม็อบและความรุนแรง หลังรถตำรวจชนประชาชนที่กำลังขี่จักรยานยนต์จนเสียชีวิตเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (28 ส.ค.) ขณะที่ นายแอร์ลังกา ฮาร์ตาร์โต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงประสานงานเศรษฐกิจ กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า มีผู้เสียชีวิตจากการประท้วงดังกล่าวแล้ว 8 ราย
ทั้งนี้ การชุมนุมดังกล่าวบีบให้ประธานาธิบดี ปราโบโว ซูเบียนโต ต้องเปลี่ยนท่าทีต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้น โดยให้คำมั่นในวานนี้ (31 ส.ค.) ว่า จะยกเลิกสิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษของสมาชิกรัฐสภา รวมถึงเงินช่วยเหลือค่าที่อยู่อาศัยรายเดือนด้วย แต่ยังสั่งการให้ทางกองทัพและตำรวจเข้าปราบปรามผู้ก่อจลาจล หลังอาคารของรัฐถูกรื้อและเผาทำลาย
